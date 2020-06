Englannin Valioliiga-seura Norwich Cityn positiivinen koronavirustapaus osoittautuikin jatkotesteissä negatiiviseksi. Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin edustama Norwich City kertoi sunnuntaina, että joukkueen pelaaja oli saanut positiivisen testituloksen Valioliigan tekemissä koronavirustesteissä.

Tiistaina seuran urheilutoimenjohtaja Stuart Webber kertoi seuran kannattajille huojentavia uutisia The Beautiful Game -podcastissa.

”Pelaaja on tehnyt riippumattoman testin oman lääkärimme kanssa, ja testitulos oli negatiivinen”, Stuart Webber kertoi podcastille.

Norwich City ei ole kertonut kenestä pelaajasta on kyse. Kyseinen pelaaja ei voi osallistua Valioliigan ensimmäiseen tauon jälkeiseen otteluun tällä viikolla, sillä hänen piti eristäytyä seitsemäksi päiväksi liigan ohjeistuksen mukaisesti.

Webberin mukaan negatiivinen testitulos oli hämmentävä.

”Nyt hänen täytyy mennä kolmanteen testiin nähdäkseen tuleeko siitäkin negatiivinen tulos. Siinä voisi selvitä, onko hänellä kenties vasta-aineita, mikä kertoisi taudin sairastamisesta aiemmin”, Webber sanoi.

Webberin mukaan pääasia on, että pelaaja on terve, ja samoin on myös muun joukkueen laita.

Norwich City jatkaa kesken jäänyttä Valioliiga-kautta perjantaina ottelulla Southamptonia vastaan.

Kaikki Valioliiga-joukkueet on testattu viime aikoina kahdesti viikossa. Norwich Cityn pelaaja oli toinen kahdesta pelaajasta, joilla havaittiin positiivinen testitulos.

Valioliiga teetti selvityksen tällä kaudella pelatuista 288 ottelusta, ja selvityksen mukaan 98 prosenttia pelaajien välisistä lähikontakteista kesti yhteensä alle viisi minuuttia ottelua kohden.

Se on alle 15 minuutin rajapyykin, jota on käytetty Britannian terveydenhuollossa rajana sille, että testataanko jäljityksessä tartunnan saaneelle mahdollisesti altistunut.

Valioliiga käynnistyy koronatauon jälkeen kahdella ottelulla keskiviikkona.