Helsingin Sanomat

Pyeongchangissa 50 kilometrin olympiakultaa juhlinut Iivo Niskanen on viimeisin suomalainen olympiavoittaja. Viime vuonna perustetun Olympiarahaston tuotot menevät huippu-urheilun tukemiseen.

Lähes kaksi miljoonaa euroa lahjoituksia kerännyt Olympiarahasto saa juhannuksena merkittävän buustin varainhankinnalleen, kun kansalaiskeräys pyörähtää kunnolla liikkeelle.

Yksityishenkilöt ovat toki voineet lahjoittaa rahaa jo aiemmin, mutta keräystä ei ole markkinoitu tai lanseerattu isossa mittakaavassa. Pian on.

”Tulemme ulos mainoskampanjalla, ja siitä ruvetaan kampanjoimaan kohti vuodenvaihdetta ja Urheilugaalaa. Sen ympäristössä ihmiset ovat aktiivisimmillaan”, Olympiarahaston varainhankinnasta vastaava johtaja Jaakko Sippola kertoo.

Yli kahdeksan vuosikymmentä sitten perustettu Kulttuurirahasto innostaa esimerkillään urheiluväkeä. Se perustettiin vuonna 1939, ja vuotta aiemmin rahastolle kerättiin lahjoituksia ovelta ovelle -keräyksellä.

”170 000 suomalaista lahjoitti rahaa peruspääomaan. Se on valtava määrä”, Sippola ihailee.

Ovelta ovelle kiertäneet koululaiset keräsivät Kulttuurirahastolle 2,7 miljoonaa markkaa. Yhteensä lahjoituksia kertyi vuoden 1938 loppuun mennessä kymmenen miljoonaa markkaa.

Nykyisin Suomen Kulttuurirahasto on säätiö, jonka pääoma on yli 1,6 miljardia euroa.

Myös urheiluväki tavoittelee suurta ihmisjoukkoa.

”Uskon, että kun saamme tämän asian kerrottua hyvin, ja kun urheilun merkitys ja ymmärrys kasvavat Suomessa, voimme saada samanlaisia isoja massoja liikkeelle myös urheilun parissa”, Sippola sanoo.

Tavoitteena on kerätä Olympiarahastolle 40 miljoonan euron pääoma 3–5 vuodessa.

Valtio osallistuu rahaston pääoman kartuttamiseen vastinrahaperiaatteella. Vastinrahaa tulee euro eurosta, eli kun rahasto kerää yksityistä pääomaa 20 miljoonaa euroa, luovuttaa valtio omistamiaan osakkeita 20 miljoonan euron arvosta.

”Rahaa kerätään ja pyydetään viiden vuoden jälkeenkin. Perspektiivi on ikuinen.”

Suomalainen urheilu on kansanliike, joka sitoo pelkästään seuratason urheilutoimintaan 1,3 miljoonaa ihmistä. Kansalaiskeräys voi siis saada liikkeelle lähes vastaavan määrän osallistujia kuin reilut 80 vuotta sitten.

Tutkimusten mukaan 74 prosenttia suomalaisista haluaa ja heille on tärkeää, että Suomi menestyy huippu-urheilussa.

”Heistä 20 prosenttia sanoi lahjoittavansa varmasti rahaa suomalaiseen huippu-urheiluun pyydettäessä. Jos joka viides luvannut ihminen lahjoittaisi, ollaan aika lähellä 150 000 lahjoittajaa”, Sippola laskee.

Lahjoituksen luvataan onnistuvan helposti ja nopeasti.

”Jos ihminen haluaa antaa vaikkapa viisi euroa, hän surffaa osoitteeseen olympiarahasto.fi. Heti etusivulla on lahjoita-nappi, ja lahjoittaa voi kaikilla mahdollisilla tavoilla paitsi käteisellä.”

”Ja jos haluaa jättää ikuisen kädenjäljen urheiluun esimerkiksi testamentilla, se on mahdollista. Aiemmin on voinut tehdä testamentin vaikkapa Jääkiekkoliitolle, mutta urheilulla on nyt ensimmäistä kertaa valtavan hieno mahdollisuus, että testamentin voi tehdä kokonaisuutena urheilulle”, Sippola lisää.

Suomen Olympiakomitean tukisäätiöön kuuluvan rahaston varat sijoitetaan eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

”Emme sijoita alkoholiin, nikotiiniin tai asioihin, mitkä eivät mielestämme ole eettisesti kestäviä. Meillä on neljä varainhoitajaa, ja he sijoittavat täyden mandaatin valtakirjalla.”