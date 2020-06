Helsingin Sanomat

Ciro Immobile on Lazio-hyökkäyksen tähti.

Juventus on voittanut kahdeksan tuoreinta Italian miesten jalkapallomestaruutta, mutta tällä kaudella ykköstilan säilyttäminen on kovan työn takana. Torinolaisjätille panee rajusti kampoihin Lazio, joka on sarjataulukossa pisteen päässä Juventuksesta.

Italian Serie A:n kausi jatkuu lauantaina yli kolmen kuukauden koronaviruskeskeytyksen jälkeen otteluilla Torino–Parma ja Hellas Verona–Cagliari.

Esimakua siitä, ettei Juventus ole kotimaassaan aina lyömätön, saatiin myöhään keskiviikkona cupin loppuottelussa. Siinä Napoli kaatoi Juventuksen rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Vaikka Lazio on iso ja perinteikäs seura, sen meriittilista jää pahasti Juventuksen jalkoihin. Lazio on voittanut Italian mestaruuden kahdesti, ja tuorein ykköstila on kaudelta 1999–2000.

Roomalaisjoukkue Lazio on ollut tällä kaudella loistovireessä. Joukkueen edellinen tappio Serie A:ssa on syyskuulta. Sen jälkeen Lazio on pelannut 21 liigaottelua häviöttä ja voittanut kyseisistä peleistään 17.

”Kaksi asiaa elämässä on varmaa: kuolema ja se, ettei Lazio anna koskaan periksi”, roomalaisseuran keskikenttäpelaaja Sergej Milinkovic-Savic kirjoitti tammikuussa Instagramissa.

Simone Inzaghin valmentama Lazio on tehnyt tällä kaudella Atalantan jälkeen toiseksi eniten maaleja ja päästänyt vähiten Serie A:ssa. Normaalisti ryhmityksellä 3–5–2 pelaavan Lazion hyökkäystähti on Ciro Immobile.

Italian maajoukkuekärki on tehnyt 26 liigaottelussaan peräti 27 maalia. Juventuksen megatähti Cristiano Ronaldo on kuuden osuman päässä Immobilesta.

Sarjakärki Juventus jatkaa kauttaan kohtaamalla maanantaina vieraissa Bolognan. Lazio palaa otteluihin keskiviikkona vieraissa Atalantaa vastaan.

Kullakin joukkueella on kautta 12–13 ottelua jäljellä. Kärkikaksikon takana kolmantena on Milanon Inter, joka on jäänyt Juventuksesta yhdeksän pistettä.

Suomen maajoukkuekaksikon Jesse Jorosen ja Simon Skrabbin edustama Brescia on sarjajumbona, joten joukkue on suuressa vaarassa pudota. Brescian kausi jatkuu maanantaina Fiorentina-vieraspelillä.