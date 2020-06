Helsingin Sanomat

Jalkapallon Venäjän pääsarjakauden jatkumisen ylle saatiin tummia pilviä vain muutamaa päivää ennen pelien jatkumista. Kauden pitäisi jatkua kolmen kuukauden tauon jälkeen juhannusviikonloppuna, mutta ainakaan FK Rostovin pelit eivät jatku toistaiseksi.

Uutistoimisto AFP kertoi torstaina, että koko FK Rostovin joukkue on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin sen jälkeen kun kuudelta rostovilaisjoukkueen pelaajalta löydettiin koronavirustartunta.

Venäläisen Sport-Ekspressin mukaan Suomen maajoukkueestakin tuttu keskikenttäpelaaja Roman Eremenko on yksi positiivisen koronavirustestituloksen saaneista pelaajista.

Seura on vahvistanut koronavirustartunnat verkkosivuillaan, mutta ei yksilöinyt tiedotteessaan pelaajia, joilla virus on todettu. Heidän kanssaan on ollut tekemisissä kaikkiaan 42 henkilöä.

Valmentaja Valeri Karpin paljasti yhden tartunnan saaneen pelaajan nimen FK Rostovin verkkosivujen haastattelussa. Karpinin mukaan ensimmäinen tartunnan saanut rostovilaispelaaja oli armenialaisvenäläinen Khoren Bayramyan.

Bayramyanin nimi on samalla Sport-Ekspressin listalla kuin Eremenkonkin.

”Testi tehtiin lauantaina, ja tulos oli negatiivinen. Sunnuntai-iltana hänen lämpötilansa nousi, he tekivät testin maanantaina ja se osoittautui positiiviseksi. Khoren eristettiin ja testit tehtiin koko joukkueelle”, Karpin kertoi.

Ilmoitus positiivisista testituloksista tuli AFP:n mukaan keskiviikkona eli vain kaksi päivää aiemmin kun joukkueen piti aloittaa kausi uudelleen Sotšissa.

FK Rostov on Venäjän Valioliigan neljännellä sijalla, joten joukkue taistelisi loppukauden aikana paikoista eurokentille.

Sarjan presidentti Sergei Prjadkin kertoi AFP:n mukaan kesäkuun alussa, että koronavirustartuntojen vuoksi karanteeniin joutuvat seurat eivät voi siirtää otteluita, jotka niiltä jäävät väliin karanteenin vuoksi, sillä sarjaohjelma ei jousta lainkaan.

Venäjän liiga on tarkoitus saada pelattua päätökseen heinäkuun 22. päivään mennessä. Uuden kauden pitäisi alkaa 10. elokuuta.

FK Rostov voisi periaatteessa peluuttaa ykkösjoukkueen sijaan kakkosmiehistöään tai nuorten joukkuettaan, mutta venäläismedian tietojen mukaan seuran nuoret pelasivat edustusmiehistöä vastaan vain päivä ennen positiivisia testejä.

Siksi myös he ovat karanteenissa. FK Rostov ei ole vahvistanut tietoa.

Venäjän jalkapalloliiton pääsihteeri Aleksandr Alajev pitää AFP:n mukaan mahdollisena vaihtoehtoa, jossa Sotši-peli siirrettäisiin aivan sarjan päättymisen kynnykselle eli heinäkuun 19. päivälle. Kyseinen päivä on varattu Venäjän cupin välierille.

”Se on ainoa mahdollinen päivä”, Alajev sanoi lehdistötilaisuudessa.

Putoamista vastaan taisteleva PFC Sotšin joukkue aikoo pitää kiinni alkuperäisestä pelipäivästä eli juhannusaatosta.