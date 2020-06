Helsingin Sanomat

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitea avaa harjoituskeskuksensa urheilijoiden käyttöön. Colorado Springsissä ja Lake Placidissa sijaitsevat keskukset ovat olleet koronapandemian takia yli kolme kuukautta suljettuina, mutta ne avataan 26. kesäkuuta.

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitean toiminnanjohtaja Sarah Hirshland kertoi torstaina, että keskukset ovat aluksi vain ”pienryhmien käytössä”.

”Aloitamme pienesti, aloitamme hitaasti ja laajennamme toimintaa turvaohjeiden mukaisesti, kun järjestelmämme osoittautuu toimivaksi”, Hirshland kertoi.

Koronapandemia on koetellut rajulla tavalla Yhdysvaltain liittoa. Se on joutunut ankariin säästötoimiin, sillä 51 liiton työntekijää on sanottu irti ja 33 lomautettu.

Liitto on jo suunnitellut jatkotoimenpiteet siltä varalta, että Tokion ensi kesään siirretyt olympialaiset ja paralympialaiset perutaan.

”Varaudumme myös tähän äärimmäisen epäonniseen tilanteeseen, koska se vaatisi meiltä edelleen lisäsäästöjä”, Hirshland totesi.