Helsingin Sanomat

Jääkiekon Liigassa pelaavan HIFK:n hyökkääjä Lennart Petrell joutuu pitkälle sairauslomalle. HIFK tiedotti torstaina verkkosivuillaan seuraikonin joutuvan pakolliselle tauolle harjoittelusta ja pelaamisesta 3–6 kuukauden ajaksi.

Tauon aiheuttaa sydänlöydös, joka havaittiin rutiinitutkimuksissa.

36-vuotias Petrell kommentoi tilannettaan Instagram-päivityksessään.

”Mitään hätää täällä ei ole. Nyt pitää ottaa vaan iisisti ja toivotaan että tilanne normalisoituu nopeasti”, Petrell kirjoitti ja lisäsi viestinsä alkuun kiitokset saamistaan viesteistä.

Petrell on kantanut IFK-paitaa liigajäillä peräti 13 kauden ajan. Hän on tehnyt 572 pelaamassaan runkosarjaottelussa 226 tehopistettä (117+109). 86 pudotuspeliottelun saldo on 30 tehopistettä (14+16).

Keväällä 2011 Petrell voitti HIFK:ssa SM-kultaa. Hän on kuudenneksi eniten otteluita seurassa pelannut pelaaja.