Kaatumalla rennoksi, kääntymällä kurkoksi

Kilpasuppaaja Thomas Fagerström kertoo, mikä on tyypillisin aloittelijan moka ja antaa vinkit, kuinka saada enemmän irti suppailusta. Hänen neuvoillaan jokaisesta voi ennen pitkää tulla mökkikisojen valtias.

”Kaatuminen on hyvä opetella ensimmäisenä, koska se vie pois turhan jännityksen”, Thomas Fagerstöm sanoo. Hän on suppailun Suomen mestari pitkällä matkalla vuodelta 2018 ja osallistunut myös lajin MM-kisoihin.

Sup-lauta – tai suppilauta – on mökkiloman piristys. Lajin oppii nopeasti ihan vain tekemällä, mutta kilpasuppaajan vinkeillä on mahdollista ottaa keulaa mökkivieraisiin tai muihin mahdollisiin kilpakumppaneihin, esimerkiksi perheenjäseniin.

Kaatuminen on siis yksi harjoitusmenetelmä. Se on hyvä tuoda esiin, jos sattuu lipsahtaamaan laudalta kesken yhteisen suppailuretken. Vesille lähtiessä on kuitenkin varottava kaatumista rantavedessä.

Matalalta kaatuminen on turvallisempi vaihtoehto kuin livetä laudan päältä seisaaltaan. Kun laudan kanssa lähdetään rannasta, mela asetetaan laudan päälle poikittain ja laudalle asetutaan ensin polvilleen. Näin toimivat myös kokeneet suppaajat.

”Rantavedessä on helpointa satuttaa itsensä, olen itsekin sen kokenut. Ensin melotaan polviltaan syvemmälle ja sitten noustaan varovasti ylös”, Fagerström opastaa.

Turvallisuudesta mainittakoon myös se, että uimataito on ehdoton ja vesille lähtiessä asiasta on hyvä ilmoittaa jollekin. Kellunta- tai melontaliivi kannattaa olla mukana, jos lähtee kovempaan keliin suppailemaan.

Vesille lähdettäessä ja rantauduttaessa ollaan polvillaan sup-laudan päällä. Matalassa vedessä polviasento on turvallinen, jos kaatuu.

Suppailussa seistään laudan keskikohdassa niin, että toinen jalka on muutaman sentin edempänä kuin toinen.

Suppilaudoissa on valtavasti eroja, varsinkin kilpapuolella lautavalmistajilta tulee koko ajan uudenlaisia malleja. Suppailun ei kuitenkaan tarvitse olla välineurheilua, vaan alkuun pääsee suhteellisen edullisestikin.

Fagerström tosin on sitä mieltä, että laatua on oltava ainakin jonkin verran, että ensikokemus olisi miellyttävä.

”On marketlaudoissa varmasti hyviäkin, mutta joissain halvoissa laudoissa rakenne voi olla vääntynyt. Minua huolettaa, saako lajista oikean kuvan ja parhaan kokemuksen niillä välineillä.”

Kilpasuppaajien laudat ovat kapeita ja kiikkeriä. Tasapaino on koetuksella, mutta kapea lauta kulkee nopeammin. Koska lajissa kehittyy nopeasti, Fagerström suosittelee myös aloittelijan ottavan rohkeasti kapeamman ja pidemmän laudan, kuin mitä alkuun on harkinnut.

Aloittelijan perusvirhe on meloa mela väärinpäin. Mela on oikeinpäin kädessä silloin, kun lapaosa taittuu eteenpäin melan vartta pitkin katsoessa. Kokeneen suppailijan ehdotus ensimmäiseksi melaksi on säädettävä lasikuitumela, koska se on kevyt ja kestävä.

Säädettävä siksi, että yleensä kun lihakset kehittyvät, melan pituus lyhenee. Lyhyemmällä melalla on helpompi saada vahvemmat vedot.

”Minullakin on alkuajoista lähtenyt 15 senttiä melan pituudesta. Selkä on vahvistunut ja pystyn melomaan kumarammasta asennosta ja tekemään näin voimakkaampia vetoja.”

Karkuremmi on myös ehdoton varuste ettei uusi lauta livistä onnelliselta omistajalta. Laudasta lähtevä remmi kytketään joko jalkaan tai vyötärölle. Jos mökkirannassa haluaa kohauttaa, vyötärömallin kanssa on helpompi esitellä näyttävän näköisiä tiukkoja käännöksiä.

Melominen tapahtuu selällä ja keskikropalla. Mela vedetään mahdollisimman läheltä lautaa. Jos meloo liian kaukaa, lauta lähtee kääntymään.

Kisakäännöksessä suppaaja astuu laudan takaosaan, niin että laudan etuosa nousee ylös ja tekee samalla melalla laajan vedon, ikään kuin keulii sup-laudalla. Fagerström esittelee käännöstä rannassa saaden heti lapsista innokkaita ihailijoita. Hän näyttää tottuneen siihen, että lauta kiinnostaa, etenkin tämä uusi on lasten mieleen.

”Yksi lapsi sanoi, että tämä näyttää ihan lentokoneelta.”

Mutta takaisin vinkkeihin. Laudalla seistään sen keskipisteessä. Jalat ovat vierekkäin. Tai ainakin melkein.

”Ihan oikeaoppinen asento on, että toinen jalka on muutaman sentin toista edempänä. Se tuo hieman enemmän tasapainoa, on helpompi reagoida aaltoihin.”

Thomas Fagerströmin karkuremmi on kiinni vyötäisillä.

Melominen tapahtuu selkälihaksilla ja keskivartalolla, ei niinkään käsillä. Kummaltakin puolelta melotaan, mutta se on yksilöllistä kuinka monta vetoa tekee ennen kuin vaihtaa. Lautaa ohjaillaan myös painonsiirroilla.

Aloitteleva suppailija voi seuraavana päivänä löytää itsestään uinuneita lihasryhmiä, mutta kuten kaikessa harjoittelussa, niin myös suppailussa toistot totuttavat. Etenkin selkä, keskivartalo ja olkapäät saavat hyvää treeniä.

”Jos haluaa jotenkin valmistautua, niin näitä lihasryhmiä voi vahvistaa, mutta kyllä ne suppaillessa vahvistuvat itsestään.”

Alkuun jalat saattavat hieman puutua, kun keho yrittää tarrata liikkuvaan alustaan, mutta ei huolta, puutumista tapahtuu myös kokeneemmille suppaajille pitkän tauon jälkeen.

Kiirettömyys on oleellinen asia, kun opettelee suppailemaan. Fagerströmin ensimmäinen kerta sup-laudalla oli vuonna 2013. Hätäinen kokeilukerta ei aukaissut lajin saloja, mutta myöhemmin rauhassa tehty pitkä lenkki vuokralaudoilla sytytti kipinän.

”Kaksi viikkoa siitä ja minulla oli oma lauta.”

Suppailu on kasvattanut suosiotaan ja se on helppo ymmärtää. Välineet ovat suhteellisen edulliset ja helppokäyttöiset. Lajina suppailu on monipuolinen. Esimerkiksi kanoottiin tai kajakkiin verrattuna suppailun etuja on se, että takapuoli ei puudu.

Näkökulmakin on erilainen. Laudalta näkee ympäröivien maisemien lisäksi vedessä olevat kalat ja kivet.

”Ja tällä, kun kaatuu, niin takaisin vain laudan päälle.”

Suppailu on kivaa kesäpuuhaa, mutta myös kilpailumuoto. Thomas Fagerström on kilpaillut lajissa kuusi vuotta ja ollut mukana MM-kisoissa.

Vuoden verran harrastettuaan Fagerström innostui myös kilpailemaan. Tällä hetkellä hän treenaa 30–40 tuntia kuukaudessa. Siihen tosin kuuluu muutakin kuin suppailua, esimerkiksi kestävyys- ja voimaharjoituksia.

Kilpailutoiminta on Suomessa vielä pientä, mutta kärkijoukkoihin haluavan on harjoiteltava päivittäin. Kilpailut ovat kuitenkin sellaisia, että niihin voivat osallistua kaikki tasosta riippumatta.

”Tapahtumat ovat vähän samanlaisia kuin polkujuoksussa. Kärki menee missä menee ja muut pitävät hauskaa perässä.”

Suomessa järjestetään Suomen cup -kisasarjaa sekä SM-kisat. Niiden lisäksi on paljon muita tapahtumia, joissa yhdistyvät erilaiset lajit.

”Tämän vuoden avauskisa on Tammisaaressa kuun lopulla. Mukana on kajakkeja, kanootteja ja sup-lautoja. Matka taitaa olla noin 19 kilometriä, mutta yleensä on myös lyhyempi vaihtoehto.”

Euroopan alueen arvostetuimpia kilpailuja on Eurotour, jossa kilpailijat kiertävät suppailemassa ympäri Eurooppaa. MM-kilpailuja järjestetään, mutta ilmeisesti kahden eri järjestön alla. Myös olympialajiksi pääsystä haaveillaan.

”Tällä hetkellä maailmassa on aika paljon maailmanmestareita, kun on eri lajeja ja sarjoja. On muun muassa sup-surffia, pitkää matkaa, teknistä rataa ja 200 metrin sprinttiä. Monet kilpailut ovat yhdistelmäkisoja, joissa kilpaillaan useassa lajissa ja niistä saa pisteitä.”

Kilpasuppaaja Thomas Fagerström harjoittelee 30–40 tuntia kuukaudesa.

Vuonna 2017 Fagerström oli edustamassa Suomea pitkän matkan MM-kisoissa Kööpenhaminassa. Kisareitin pituus oli 18 kilometriä. Kokemus oli innostava, vaikka sijoitus olikin puolen välin huonommalla puolella.

”Moni ei tiedäkään, kuinka pitkiä matkoja sup-laudalla voi tehdä. Muutamilla suppaajilla on ollut suunnitelmissa meloa Suomenlahden yli Virosta Suomeen tai toisinpäin. Olen itsekin sitä vähän miettinyt, mutta koitos vaatii logistiikkaa ja turvaveneen.”

Pitkää matkaa suppaillessa pätee kestävyyslajeista tuttu sääntö, maltilla kannattaa aloittaa. Jos ensimmäisen kilometrin ottaa liian vauhdilla, ei välttämättä tee enää mieli jatkaa sen jälkeen.

Merellä aallot ja tuulet tuovat lisämaustetta suppailuun, mutta pienelläkin mökkijärvellä saa hyvin tuntumaa esimerkiksi harjoittelemalla tiukkoja kisakäännöksiä. Ja puhallettava lauta kulkee kantorepussa helposti seuraavaankin vesistöön.

Mökillä voi järjestää vaikka omat suppailukisat. Suomen Sup-liiton sivuilla on myös menossa virtuaalinen kisa erilaisine matkoineen. Kuka vain voi osallistua kilpailuun ilmoittamalla oman kilpa-aikansa liittoon.

Suppilaudan päällä voi tehdä muutakin kuin meloa, kuten joogata, harrastaa akrobatiaa ja mennä koskissa. Se sopii myös auringonottoon, mutta Fagerström rohkaisee silti lähtemään mökkirantaa edemmäs.

”Ettei lauta olisi vain kallis uimapatja. Parhaimmillaan suppailu on retkeilyä ja luonnossa liikkumista.”