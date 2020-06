Helsingin Sanomat

Mario Balotelli on taas ongelmissa, tällä kertaa Bresciassa.

Reilun kahden vuoden ajan Italian jalkapallomaajoukkuetta valmentanut Roberto Mancini toivoo Mario Balotellin havahtuvan todellisuuteen ennen kuin entisen tähtipelaajan ura valuu lopullisesti viemäriin.

Brescia Calcioon viime syksynä siirtynyttä hyökkääjää uhkaa lähtöpassit kotikaupunkinsa seurasta, koska hän on jäänyt toistuvasti pois harjoituksista.

”Olen sanonut hänelle tuhat kertaa, että hän tuhlaa valtavaa lahjakkuuttaan”, Mancini kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan Italian tv:n haastattelussa.

”Olen rakastanut häntä paljon siitä asti, kun hän oli nuori poika. Hän on tehnyt kentällä poikkeuksellisia asioita, hänellä on huikea fysiikka ja hän on sekä nopea että tekninen.”

Mancini muistuttaa elokuussa 30 vuotta täyttävän Balotellin olevan ikänsä puolesta vasta uransa puolivälissä.

”Toivon, että hän herää joku päivä ja tekee muutoksen.”

Balotelli on edustanut aiemmin urallaan Interin, Manchester Cityn, AC Milanin ja Liverpoolin kaltaisia huippuseuroja. Italian maajoukkueessa hän on pelannut 36 ottelua. Vuoden 2014 jälkeen maaotteluita on kertynyt vain yksi.

Mancinin alaisuudessa Balotelli pelasi Interissä ja Manchesterissa.