Helsingin Sanomat

Nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari Mike Tysonista ollaan tekemässä elokuvaa. Tyson tunnetaan tyrmäävänä nyrkkeilijänä, jonka uralla ja yksityiselämässä on riittänyt vaiheita vaikka useammankin elokuvan aineksiksi.

Tyson oli jo nuorena hyvin fyysinen ja painoi 91 kiloa 13-vuotiaana. Cus D’Amato oli Tysonin pitkäaikainen valmentaja sekä myöhemmin myös hänen laillinen huoltaja. D’Amato kuoli 77-vuotiaana vuonna 1985.

Tyson oli kautta aikojen nuorin raskaan sarjan mestari ammattinyrkkeilyssä. Hän siirtyi ammatilaiseksi vuonna 1985. Viimeisimmäksi amatööriturnaukseksi jäikin vuoden 1984 Tammer-turnaus Suomessa.

Vuonna 1986 20-vuotias Tyson voitti WBC:n maailmanmestaruuden tyrmäämällä Trevor Berbickin toisessa erässä.

Mike Tyson otteli ruotsalaisen Håkan Brockin kanssa Tammer-turnauksessa Tampereella vuonna 1984.

Sittemmin kohut seurasivat nyrkkeilijää. Vuonna 1992 Tyson tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan raiskauksesta. Vuonna 1997 mestari päätyi otsikoihin purtuaan Evander Holyfieldiä korvasta kesken ottelun. Vankilaan hän päätyi uudelleen vuonna 1999 syynä pahoinpitely.

Tyson jatkoi nyrkkeilyä vankilavuosien jälkeen lopettaen uransa vuonna 2005. Sitä ennen hän ehti kokea henkilökohtaisen konkurssin tuhlattuaan miljoonaomaisuuden. Tyson syytti manageriaan Don Kingiä miljoonien kavaltamisesta.

Vuosi sitten Tysonin uutisoitiin perustaneen jättimäisen kannabis-farmin Kaliforniaan.

Mike Tyson kolmen mestaruusvyön kanssa vuonna 1988.

Nyt Tysonin tarina on päätymässä valkokankaalle. Pääosaa tulevassa elokuvassa esittää Hollywood-näyttelijä Jamie Foxx. Palkittu näyttelijä on ennenkin kerännyt kiitosta henkilökuvistaan. Foxx sai parhaan miespääosan Oscarin suorituksestaan elokuvassa Ray, jossa hän esitti muusikko Ray Charlesia.

Jamie Foxx esitti Ray Charlesia elokuvassa Ray.

Tarkempaa tietoa elokuvan aikataulusta ei vielä ole, mutta Foxx on treenannut ahkerasti roolia varten. Instagram-päivityksessään hän kertoo muutoksen Tysoniksi alkaneen leuanvedoilla, punnerruksilla ja dipeillä. Essentiallysports-verkkosivuston mukaan Foxx on myös harjoitellut nyrkkeilyä.

Tyson on nähty valkokankaalla ennenkin. Vuonna 2008 valmistui dokumenttielokuva Tyson, joka julkaistiin Cannesissa. Hän on myös esittänyt itseään elokuvissa Kauhea Kankkunen 1 ja 2 ja on hän vilahtanut showpaininkin puolella.

Tyson on kertonut tarinaansa Broadwaylla yhden miehen esityksessä. Shown ohjaajana toimi arvostettu elokuvaohjaaja Spike Lee. Esityksestä on tehty myös taltiointi nimeltä Undisputed Truth (tyly totuus).

Samannimisessä kirjassa Tyson käy läpi köyhän pojan matkaa nyrkkeilyn huipulle unohtamatta vaikeita hetkiä, kuten kohuttua raiskaussyytettä, vankila-aikoja, mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä vaikeuksia käsitellä rahaa ja julkisuutta.

Tyson lopetti nyrkkeilyuransa 15 vuotta sitten, mutta viime aikoina mies on uhonnut palaavansa kehään. Somessa näkyvissä treenivideoissa kesäkuun lopulla 55 vuotta täyttävä mestari näyttää olevankin kovassa iskussa.