Helsingin Sanomat

HSV:n suomalaiskärki Joel Pohjanpalo onnistui jälleen maalinteossa jalkapallon Saksan kakkostasolla eli 2. Bundesliigassa. Hampurilaisjoukkue kärsi kuitenkin katkeran tappion päävastustajalleen Heidenheimille, joka kiri 2–1-kotivoittoon.

Heidenheim nousi voitolla pisteen HSV:n edelle sarjan kolmannelle sijalle, joka oikeuttaa nousukarsintapaikkaan 1. Bundesliigaan. HSV tipahti neljänneksi.

Pohjanpalon tekemä 1–0-johtomaali syntyi heti toisen puoliajan alussa. HSV:n itävaltalaiskärki Martin Harnik jatkoi puolustuksesta lähetetyn purkupallon Pohjanpalolle, ja suomalainen rynnisti Heidenheimin puolustajien välistä maalintekoon. Ottelua ehdittiin pelata tauon jälkeen vain reilut kymmenen sekuntia.

Pohjanpalo, 25, pelaa HSV:ssä lainalla Bundesliigan Bayer Leverkusenista. Suomalainen on mättänyt kahdeksassa ottelussa seitsemän maalia, kun 2. Bundesliiga jatkui toukokuun puolivälissä.

Kotijoukkue tuli kuitenkin tasoihin ottelun 80. minuutilla, kun HSV:n puolustaja Louis Beyer suti keskityspallon hampurilaisten omaan maaliin. Ottelun viidennellä lisäminuutilla Heidenheimin Konstantin Kerschbauer järkytti vierasjoukkueen pelaajia viimeistelemällä 2–1-voittomaalin HSV-verkkoon.

Päätöskierros ratkaisee kolmannen sijan

HSV on menettänyt johtoasemansa suurimmassa osassa kevään otteluitaan. Heidenheim-voitolla se olisi varmistanut sarjan kolmannen sijan ja nousukarsintapaikan.

Karsintapaikan kohtalo ratkeaa sarjan päätöskierroksella ensi sunnuntaina. Pohjanpalo ja HSV ottavat tuolloin kotikentällään mittaa 12:ntena olevasta Sandhausenista. Heidenheim kohtaa vieraissa mestaruuden ja nousun pääsarjaan varmistaneen Arminia Bielefeldin.

Sarjan toisessa suoran nousijan paikassa on kiinni Stuttgart, joka on kolme pistettä Heidenheimia edellä. Stuttgartilla on myös huomattavasti Heidenheimia parempi maaliero, joten sen nousu takaisin Bundesliigaan on käytännössä varma.