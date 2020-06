Helsingin Sanomat

Kotimaan matkailu sekä luontosuhteen vahvistaminen ovat koronakevään ilmiöitä. Ehkä siitä on myös kyse, kun yhä useampi matkaaja on lähtenyt kävellen kulkemaan Suomen halki.

Ainakin neljä kulkijaa raportoi matkastaan myös sosiaalisessa mediassa.

Paavo Martikainen lähti Nuorgamista matkaan juhannussunnuntaina. Ensimmäisen matkapäivän saldo oli seitsemän tuntia ja 21 kilometriä matkan tekoa.

71-vuotiaan Martikaisen päätepiste on Kotka. Ensimmäinen päivä on mennyt hyvin ja leiri on pystyssä. Maanantaina on tarkoitus olla Utsjoella. Matkantekoa voi seurata Facebookissa.

”Olen tehnyt tällaisia reissuja useampiakin. Kun tuli 70 vuotta viime vuonna täyteen ajattelin, että vielä pitää jotain tehdä”, Martikainen kertoo.

Kiirettä ei ole. Matkaa taitetaan noin 20 – 25 kilometriä päivässä ainakin alkuun.

”Sodankylässä kysyn jaloilta, haluavatko ne mennä kovempaa. Katsotaan sitten miten nopeasti kuljen.”

Martikainen uskoo, että kunto riittää 1640 kilometrin taipaleelle. Hän on tänä vuonna kävellyt jo 600 kilometriä. Kävelemään hän innostui toden teolla muutettuaan vuosi sitten Kittilästä Imatralle kerrostaloon.

”Ei sellainen pieni kaksio oikein sovi kulkijalle. Se pani liikkeelle.”

Suomi on kaunis maa ja suomalaiset upeita ihmisiä. Mutta on matkalla muukin merkitys kuin tutustua kotimaahan paremmin.

Reissusta Martikainen toivoo saavansa paremman fyysisen ja henkisen kunnon. Kulkiessa voikin pohdiskella ihmisyyden isoja kysymyksiä.

”Jos vaikka löytyisi uusia vastauksia. Mitä paremmin tuntee itsensä, sen paremmin tuntee myös ympäristönsä.”

Hannu Huotari on myöskin matkalla pohjoisesta etelään eli Nuorgamista Hankoon. Kesäkuun 15. päivä Huotari kirjoitti blogiinsa matkamittarin näyttävän 292 kilometriä.

”Kolmena yönä majoitusliikkeessä lakanoiden välissä, muut yöt teltassa. Hienoa on ollut telttailla, kun hyttysiä ei ole juuri ollenkaan”, Huotari kirjoittaa.

Huotarin päivityksissä korostuvat luontohavainnot.

Tero Mäkinen on reissannut monella mantereella, mutta nyt hän halusi tutustua kotimaahansa paremmin. Niinpä hän lähti huhtikuussa Turusta kävellen kohti Nuorgamia. Päivämatkat ovat maltillisia, tarkoitus ei ole vain kävellä Suomea läpi.

Mäkinen haluaa tutustua etenkin itäisen ja pohjoisen alueen paikkakuntien historiaan, rakennusten tarinoihin, paikallispalveluihin, tapahtumiin, luontoon ja toki myös ihmisiin.

Matkan ohella päivityksissä seurataan myös parrankasvua.

Mäkinen kertoo matkastaan Alpha Aid & Travel -sivuston blogissa. Sivuston takana on yhdistys, joka kerää varoja hyväntekeväisyyteen.

Suomen reissun yhteydessä Mäkinen kerää varoja vähävaraisille lapsiperheille. Tällä viikolla Mäkinen on kulkenut Pohjois-Karjalassa.

Cityprinsessaksi itseään kutsuva Helena Kastikainen lähti Helsingistä kohti Nuorgamia 10. kesäkuuta. Blogissaan Kastikainen kertoo koronakevään vieneen työprojektit.

Katsotaan syksymmällä-vastauksiin tympääntyneenä hän päätti lähteä kävelemään syksyä odotellessaan.

Omien sanojensa mukaan hänellä ei ole kummoista retkeilytaustaa. Perillä Nuorgamissa Kastikainen arvelee olevansa elokuun puolenvälin jälkeen.