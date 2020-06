Helsingin Sanomat

Kaapo Kakko on harjoitellut kevään ajan Suomessa. Kuva Turusta toukokuulta.

New York Rangers aikoo peluuttaa suomalaistulokasta Kaapo Kakko tavalliseen tapaan, jos ja kun NHL-kausi jatkuu. Kakko sairastaa diabetesta, sen vuoksi koronavirus voisi olla hänelle vakavampi kuin muille pelaajille.

”Häntä on testattu, ja hän on kunnossa. Tällä hetkellä ajatus on, että hän olisi kokoonpanossa”, Rangersin puheenjohtaja John Davidson kommentoi NHL:n verkkosivujen mukaan torstaina.

Viime vuoden varaustilaisuudessa toisena varattu Kakko on harjoitellut viime ajat Suomessa. Davidsonin mukaan seura on ollut tiiviissä yhteydessä superlupaukseensa.

”Näkemyksemme mukaan pelaaminen on turvallista, kunhan kaikki noudatamme ohjeistuksia. Lääkärimme ovat tutkineet asiaa perusteellisesti. Jos tilanne muuttuu, ja hänen ei pitäisi lääkärien mielestä pelata, hän ei pelaa.”

”Pitää muistaa, että tämä on hänen päätöksensä. Jos hän keskustelee perheensä kanssa ja haluaa pelata, ja lääkärit näyttävät vihreää valoa, hän pelaa.”

NHL-joukkueiden on määrä aloittaa joukkueharjoitukset 10. heinäkuuta, mutta erityisesti Floridan alueella kasvuun lähteneet tartuntamäärät tuovat tummia pilviä suunnitelmien ylle.

NHL-kauden on tarkoitus jatkua 24 joukkueen pudotuspeleillä, mutta otteluiden aikataulusuunnitelmia ei ole vielä julkaistu.