Helsingin Sanomat

Erfan Zeneli on AC Kajaanin vanhin pelaaja.

AC Kajaaniin siirtynyt Erfan Zeneli, 33, on jalkapallourallaan uudessa tilanteessa, kun miesten Ykkösen kausi alkaa lauantaina.

”Olen nyt ensimmäistä kertaa joukkueessa, jossa olen vanhin pelaaja. Mieli on kuitenkin nuori”, Zeneli naurahtaa.

AC Kajaani ilmoitti Zenelin kauden mittaisesta sopimuksesta toukokuun lopussa, joten laitapelaaja on ollut uudessa joukkueessaan vasta vähän aikaa.

”Hyvä fiilis on ollut. Täällä on hyviä nuoria, jotka haluavat mennä urillaan eteenpäin”, hän tiivistää.

Zeneli palasi pitkän tauon jälkeen peleihin, kun AC Kajaani kohtasi runsas kaksi viikkoa sitten harjoitusottelussa liigajoukkue RoPSin. Zeneli teki tappio-ottelussa joukkueensa ainoan maalin.

”Edellisestä pelistäni ehti kulua melkein kahdeksan kuukautta. Ottelu tuli nopeasti, kun en ehtinyt vetää joukkueen kanssa kuin kolme, neljä treeniä. Hyvin jaksoin pelata”, Zeneli sanoo.

Keskikenttäpelaaja Zeneli harjoitteli alkuvuodesta omatoimisesti. Tosin valtaosa kaikista pelaajista joutui pitämään kuntoaan hetkellisesti yllä yksin, kun koronavirusrajoitukset löivät stopin ryhmäharjoituksille.

Hän myöntää, ettei ole vielä aivan parhaassa iskussaan.

”Minulla on paljon kokemusta, ja kyllä minä jalkapalloa osaan pelata. Kun kausi alkaa, uskon olevani täydessä kunnossa”, Zeneli sanoo.

Suomen miesten maajoukkueessa kuusi ottelua pelanneella Zenelillä on takanaan 263 kotimaan pääsarjapeliä, joissa hän on tehnyt 43 maalia. Liigassa hän on edustanut useaan otteeseen HJK:ta sekä lisäksi Interiä, SJK:ta ja RoPSia.

Ulkomailta kokemusta on Israelin ja Kazakstanin pääsarjoista. Kun tilillä on lisäksi viisi Suomen mestaruutta, Zeneliä voi kutsua hyvin meritoituneeksi jalkapalloilijaksi toiseksi korkeimmalle sarjatasolle.

Viime vuodet ovat olleet kaukana uran loistokkaimmista, mutta Zeneli uskoo, että hänellä on yhä annettavaa. Tavoitteistaan itsevarmasti puhuva Zeneli sanoo haluavansa pelata vielä liigassa.

”Haluan tavoitteita. Jos ei ole tavoitteita, tämä on väärä laji. Haluan lyödä vähän painetta nuoremmille ja olla paras. Silloin voisi sanoa, että katsokaa vähän peiliin, jos haluatte urallanne eteenpäin”, hän sanoo hyväntuulisesti.

Ykkösen kauden alku on siirtynyt runsaasti koronaviruksen takia. Sarjassa pelaavat AC Kajaani, EIF, KTP, Jaro, Gnistan, KPV, MP, MuSa, MyPa, AC Oulu, SJK Akatemia ja VPS.

Sarjakausi pyörähtää lauantaina käyntiin otteluilla SJK Akatemia–EIF, VPS–MuSa, KPV–KTP, AC Kajaani–Jaro ja AC Oulu–Gnistan. MyPa ja MP pääsevät tositoimiin vasta seuraavalla viikolla.

Zeneli uskoo Ykkösen kauden olevan tasainen.

”Joukkueet, joiden pelaaminen ei ailahtele, taistelevat noususta. Sen takia olen oikeastaan tänne tullut, että uskon meidän taistelevan noususta.”