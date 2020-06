Kipuileva olkapää on häirinnyt nyrkkeilijä Edis ”Prince” Tatlin alkuvuotta. Nyrkkeilijä sai vaivaansa kortisonipistoksen, joka auttoi hetkeksi, mutta kipu palasi takaisin.

”Olkapää vaivasi päivä päivältä pahemmin. On pitänyt ottaa kevyemmin, aina kun on treenannut kovaa, se on tuntunut aika pahalta”, Tatli kertoo.

Viime viikolla Tatlin oikea olkapää leikattiin. Leikkauksessa korjattiin rustorenkaan yläosan ja hauisjänteen repeämä sekä solisluun vaurioitunut nivel.

Tatli kertoi leikkauksesta myös Instagram-sivuillaan.

Olkapäät ovat nyrkkeilyssä kovilla eikä operaatio ollut nyrkkeilymestarille uusi, kuusi vuotta sitten sama operaatio tehtiin vasempaan olkapäähän.

”Tämä oli samantyylinen leikkaus, ehkä nyt oli enemmän vaurioita. Viimeksi leikkaus auttoi ja kuntouduin hyvin.”

Käsi on tuettuna kahdesta kolmeen viikkoon, jonka jälkeen alkaa olkapään kuntoutus ja maltillinen vahvistaminen. Kehässä on tarkoitus olla marraskuun loppupuolella ottelemassa Euroopan mestaruudesta.

Mestaruusottelu käydään Suomessa, todennäköisesti pääkaupunkiseudulla. Vastustaja on Euroopan Unionin mestari italialainen Gianluca Ceglia.

Tatlin ja Ceglian kohtaamista suunniteltiin alun perin toukokuulle ja sitten elokuulle, mutta suunnitelmat menivät koronaviruspandemian takia uusiksi.

”Toukokuussa piti olla matsi, mutta se siirtyi. Sitten piti olla elokuussa Savonlinnassa, mutta sekin siirtyi ja tuli tämä vamma. Tässä on hyvää aikaa hoitaa käsi kuntoon ja olla sitten iskussa marraskuussa.”

Euroopan mestaruuden jo kahdesti urallaan voittaneen Tatlin aikomus on ottaa Euroopan mestaruus vielä kolmannen kerran.

”Jos ja kun voitan, olen kolminkertainen Euroopan mestari. Sitä ei kukaan ole Suomessa aiemmin saavuttanut.”

Koronaviruspandemia on vaikeuttanut urheilijan elämää. Viimeisimmän ottelun Tatli on ottanut Olavinlinnan nyrkkeilyillassa viime kesänä.

Ottelutauko venynee näillä näkymin reilun vuoden pituiseksi.

”Savonlinnan matsista on aikaa, korona pilasi minun vuoden, mutta niin se varmasti pilasi monen muunkin.”

Tatli ikävöi ottelemista ja kovaa harjoittelua, mutta on sopeutunut tilanteeseen: hän aikoo nauttia kesästä, hyvästä säästä ja ehkä ottaa muutaman tanssiaskeleenkin.

”Ei ole tullut viime aikoina tanssittua, mutta nyt kun käsi on huonona, niin pitää muutenkin keskittyä jalkoihin. Ei tekisi huonoa vähän tanssia.”