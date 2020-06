Jalkapallojoukkue Manchester City murskasi maanantai-illan ottelussa Burnleyn 5–0.

Voitollaan City lykkäsi jälleen Liverpoolin mahdollisuutta varmistaa itselleen liigamestarin titteli seuraavassa ottelussa. Liverpool johtaa Valioliigaa 20 pisteellä, kun se ja toisena oleva City ovat molemmat pelanneet saman verran otteluita.

Cityn ensimmäisestä maalista vastasi Phil Foden, joka sai pallon verkkoon myös 63. minuutilla. Riyad Mahrez onnistui 43. minuutilla ja ensimmäisen puoliajan lisäajalla rangaistuspotkusta. David Silva teki joukkueen neljännen maalin toisen puoliajan alussa.

Burnley on liigassa sijalla 11.

Ottelun yllä lennätettiin pienkoneella banneria, jossa luki White Lives Matter Burnley, eli valkoisilla hengillä on väliä Burnley. Iskulausetta käyttävät valkoisen ylivallan kannattajat.

Valioliigan otteluissa pelaajien selissä on nimen tilalla lukenut Black Lives Matter eli mustilla hengillä on väliä. Se on ollut ympäri maailmaa rasismia vastustavien protestien iskulause.

Burnley sanoi tiedotteessa, että loukkaavasta bannerista vastuussa olevat eivät ole tervetulleita joukkueen stadionille.

”Pyydämme varauksettomasti anteeksi Valioliigalta, Manchester Cityltä ja kaikilta, jotka edistävät Black Lives Matter -asiaa”, joukkue sanoi tiedotteessa.

Valioliigan tuorein koronavirustestisessio paljasti yhden positiivisen testituloksen, liiga kertoi maanantai-iltana. Tuorein testisessio oli kaikkiaan kymmenes sitten toukokuun, mutta ensimmäinen sitten liigan paluun pelikentille.

”Valioliiga vahvistaa, että 17.–21. kesäkuuta testattiin kaikkiaan 1 829 pelaajaa ja joukkueiden henkilökuntiin kuuluvaa. Näistä yksi henkilö antoi positiivisen testituloksen. Tämä henkilö on viikon mittaisessa kotikaranteenissa. Tarkempaa tietoa henkilöstä tai hänen seurastaan ei anneta”, liiga tiedotti.

Läpi loppukauden jatkuvia testejä tehdään kahdesti viikossa. Kaikkiaan liiga on tehnyt 12 057 testiä toukokuun 17. päivästä lähtien, ja positiivisia tuloksia on tullut 17 eli 0,14 prosenttia.