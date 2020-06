Entisen NHL-tappelijan Daniel Carcillon alulle panema joukkokanne kanadalaisten juniorisarjojen kattojärjestöä CHL:ää vastaan on saanut lisää tukijoita. Yksi julkisuudessa vahvistuksen saanut tarina antaa varsin synkän kuvan toiminnasta 2000-luvun alussa.

Lue lisää: Entinen NHL-tappelija ja rasisti pyysi Twitterissä kiekkojunioreilta kokemuksia häirinnästä ja kiusaamisesta: oli hukkua synkkiin kertomuksiin

Carcillo kertoo nuorten pelaajien kohtaamasta fyysisestä ja henkisestä pahoinpitelystä ja nostaa esiin tapauksen, jossa yksi tulokaspelaaja teipattiin alastomana pöytään. Muut pelaajat löivät sen jälkeen häntä vyöllä, ja lopulta myös valmentaja osallistui.

The Hockey News on tavoittanut kyseisen pelaajan. Hän on nimeltään David Pszenyczny.

Pszenyczny oli 17-vuotias Sarnia Sting -joukkueen tulokas Ontario Hockey Leaguessa (OHL) kaudella 2002–03.

Hän kertoo, ettei vanhempien joukkuetovereiden temppu järkyttänyt häntä yhtä paljon kuin valmentajan (Jeff Perryn) osallistuminen. Pelaajien toteuttamiin karuihinkin tulokasriitteihin ja niihin liittyvään kulttuuriin hän oli tottunut, mutta valmentajan mukana olo oli eri asia.

”Kun pelaajat löivät minua, pyysin vain lisää ja kovempaa. En halunnut antaa heille tyydytystä siitä, että he murtaisivat minut”, Pszenyczny kertoo.

”Minua häiritsee se, mitä valmentaja teki. Makasin teipattuna pöytään ja ajattelin ’tapahtuiko tuo todellakin’. Kun pääsin ylös, katsoin muita tulokkaita, ja he näyttivät ajattelevan: voi ei, hänen (Perryn) pitäisi huolehtia meistä.”

The Hockey News on yrittänyt tavoittaa Perryä toistuvasti, mutta tuloksetta. Pszenyczny on kolmas pelaaja kauden 2002–03 joukkueesta, joka vahvistaa Sarnia Stingissä niin ikään silloin pelanneen Carcillon väitteet.

Carcillo on myöntänyt itsekin olleensa urallaan kiusaaja, rasisti ja homofoobikko. Nyt hän pyrkii kuitenkin avaamaan silmiä ja muuttamaan kulttuuria paremmaksi.

Kanteessa hän sanoo henkisen ja fyysisen väkivallan jättäneen pysyvät traumat. Jääkiekkovalmentajana nykyään toimivat Pszenyczny sanoo olevansa hyvässä paikassa eikä osaa arvioida, millaiset jäljet kokemukset jättivät.

”En osaa sanoa, ehkä vaimoni osaisi. Mikä on normaalia? Olemme jääkiekkoilijoita, eikä meidän ole sallittua näyttää tunteitamme.”

Suomessa viime kuukausina valmennuskulttuuriin liittyvistä epäkohdista on eniten puhetta aiheuttanut taitoluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen tapaus. Voit lukea siitä lisää alla olevista linkeistä.

The Hockey Newsin jutusta kertoi Suomessa ensimmäisenä NHL Suomi.