Suomalaisten NHL-kiekkoilijoiden hellepäivät kotimaassa päättyvät tulevana perjantaina, kun suuri joukko kiekkoilijoita lentää charter-koneella Pohjois-Amerikkaan.

New York Islandersin värikäs laitahyökkääjä Leo Komarov on ollut järjestämässä paluulentoa. Niin sanottu Komarovin kone eli Finnairilta vuokrattu alus lentää Helsingistä New Yorkiin.

”Näillä näkymin, joo. Vähän on tullut puuhattua”, Komarov vastasi HS:n kysymykseen tulevasta lennosta.

”Kukaan ei tiedä mitään varmaa. Kukaan ei oikein tiedä mistään mitään, karanteeneista ja muista”, Komarov sanoo ja viittaa NHL-kauden jatkumiseen, Yhdysvaltojen ja Kanadan karanteenimääräyksiin ja harjoitusleirien alkamispäiviin.

Tämän hetken tietojen mukaan NHL:n harjoitusleirien pitäisi alkaa 10. heinäkuuta ja kauden käynnistyä saman kuun lopussa.

Komarov on saanut haalittua suuren joukon suomalaispelaajia mukaan, mutta lennon järjestäjänä Komarov ei halua kertoa osallistujien nimiä.

”Ne, ketkä ovat halunneet, ovat päässeet mukaan. Ihan hyvä porukka on lähdössä.”

HS:n keräämien tietojen mukaan lennolle ovat lähdössä muun muassa Dallasin suomalaistykit Esa Lindell ja Roope Hintz.

Carolinan tehokaksikko Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho suuntaavat varatulla kyydillä kohti seuraansa ja NHL-kauden jatkoa. Carolina kohtaa New York Rangersin kauden jatkuessa.

Mikael Granlund on ollut Komarovin tukena vuokraamassa yksityiskonetta. Granlund suuntaa Nashvilleen, joka kohtaa kauden jatkuessa Arizonan.

Aho saa Oulusta matkakaverikseen puolustaja Markus Nutivaaran, joka suuntaa Columbukseen. Nuori sentteri Jesperi Kotkaniemi pelasi ison osan kaudesta Montrealin farmissa, mutta on palaamassa yhteiskyydillä Atlantin yli.

Osa suomalaisista NHL-pelaajista tuli koronavirusta karkuun maaliskuussa yhteisellä charterilla ruotsalaisten pelaajien kanssa. Nyt paluu on helpompi keskittää yhteen, kun pelaajat ovat pääosin kotimaassa.

Maalivahti Tuukka Rask viettää jo nyt aikaansa Bostonissa. Samoin tekee keskushyökkääjä Aleksander Barkov, joka on ollut koko tauon ajan kotonaan Floridassa.

Koronavirus jyllää edelleen vahvasti Pohjois-Amerikassa, mutta taloudelliset seikat vaikuttavat vahvasti siihen, että NHL-kausi täytyisi saada pelattua loppuun.

Kun viruksen akuuttivaihe on yhä päällä, on Yhdysvalloissa laajoja karanteenisäännöksiä, jotka riippuvat usein osavaltioista.

Yhden tiedon mukaan yksityiskoneella saapuvat pelaajat eivät joutuisi karanteeniin, mutta Komarov korostaa, ettei tiedä asiaa varmaksi.

”Joukkueen puolesta ovat testit ja kaikki järjestetty. Voi olla, että siinä menee muutama päivä, kun halutaan olla varman päälle, mutta en tiedä tarkasti, miten kaikki toimii”, Komarov sanoo.

Komarov ei ole juuri jäälle päässyt, vaan tauko on mennyt enemmän golfin ja padelin parissa.

”Muutaman kerran olen käynyt jäällä, silloin tällöin, mutta alle viisi kertaa. Ei mulla ole ollut edes kamoja mukana. Jotain vanhoja kamoja, joita olen kaapista löytänyt, olen käyttänyt. Jos se alkaa, kyllä meillä on riittävästi aikaa.”

NHL-pelaajien paluuseen liittyy myös Yhdysvaltain viisumikäytäntö.

”Ne pelaajat, joilla oli täksi kaudeksi hankittu viisumi kesäkuun loppuun, joutuvat palaamaan takaisin USA:han ennen kesäkuun loppua. Sen jälkeen he saisivat pelata kauden loppuun erikoisjärjestelyin”, pelaaja-agentti Tomi Haula sanoo HS:lle.

NHL:n on suunniteltu jatkuvan 24 joukkueen pudotuspeleinä, jolloin kahdeksan joukkuetta olisi suoraan toisella kierroksella ja 16 joukkuetta pelaisi lopuista kahdeksasta paikasta.