Kun Arsenal hävisi koronatauon jälkeen Manchester Citylle 0–3 Englannin Valioliigan ottelun viime viikon torstaina, useat seuran kannattajat uskoivat brasilialaisen topparin David Luizin lähdön seurasta varmistuneen. Arsenal teki keskiviikkona pelaajan kanssa vuoden jatkosopimuksen.

Luizin ottelu sujui näin: ensimmäisellä puoliajalla huolimaton pallon vastaanotto päästi Cityn Raheem Sterlingin maalintekoon. Toisen puoliajan alkajaisiksi Luiz repäisi olkapäästä nurin Riyad Mahrezin: rangaistuspotku ja suora ulosajo eli punainen kortti.

Kyse ei ollut yksittäisistä tapauksista.

33-vuotias Luiz tuli viime kesänä Arsenaliin Chelseasta ja on aiheuttanut rikkeillään neljä rangaistuspotkua. Pilkulle on menty keskimäärin 6,5 ottelun jälkeen niissä otteluissa, joissa hän pelannut. Punaisen kortin Luiz on saanut keskimäärin 13 ottelun välein.

Kun Luiz pelasi Chelseassa, vastaavat tilastot olivat melko lailla toisenlaiset: rangaistuspotkun aiheuttaminen keskimäärin 53 ottelun välein ja punainen kortti kerran 160 ottelussa.

”David on erittäin tärkeä pelaaja meille. Hän on pelannut useimmissa otteluissa tällä kaudella ja on ollut tärkeä joukkueelle: hänen syöttötaitonsa sekä kommunikointinsa joukkueen kanssa sekä kentällä että sen ulkopuolella. Hän auttaa kaikkia”, perusteli Arsenalin tekninen johtaja ja entinen pelaaja Edu.

Lisäksi Arsenal teki monivuotiset jatkosopimukset Pablo Marin ja Cedric Soaresin kanssa. Real Madridista lainalla olevan Dani Ceballoksen sopimus on jatkettu kuluvan kauden loppuun asti.

Arsenal on hävinnyt koronatauon jälkeen molemmat ottelunsa ja on Valioliigassa sijalla kymmenen. Joukkue kohtaa torstaina vierasottelussa Southamptonin.