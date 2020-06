Yleisurheilu

Kenialainen Geoffrey Mutai tuuletti maansa lipun kanssa New Yorkin maratonin reittiennätystä 2.05.05 vuonna 2011.

Perinteisesti marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävä New Yorkin maraton liittyi keskiviikkona niiden suurten massajuoksujen joukkoon, jotka ovat peruneet maratontapahtumansa tältä vuodelta koronaviruksen vuoksi.

New Yorkin maratonin järjestäjät tiedottivat päätöksestä verkkosivuillaan. Tänä vuonna tapahtuma oli määrä järjestää marraskuun 1. päivänä.

”Vaikka maraton on ikoninen ja rakastettu tapahtuma kaupungissamme, kiitän [tapahtuman järjestäjää] New York Road Runnersia siitä, että se asetti etusijalle sekä katsojien että juoksijoiden terveyden ja turvallisuuden”, kommentoi New Yorkin pormestari Bill de Blasio järjestäjien verkkosivuilla.

”Odotamme innolla pääsevämme isännöimään 50. maratontapahtumaa marraskuussa 2021.”

Vuodesta 1970 lähtien juostu maraton on kasvanut maailman suurimmaksi maratontapahtumaksi, kun lasketaan maaliin päässeet juoksijat. Viime vuonna New Yorkin maratonilla saapui maaliin 53 640 juoksijaa.

Maratonin reittiennätys 2.05.05 on Geoffrey Mutain nimissä. Kenialainen Mutai juoksi ajan vuonna 2011.

”Peruminen on uskomaton pettymys kaikille osallisille, mutta se oli selkeästi suunta, jota kohti meidän oli kuljettava terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta”, sanoo New York Road Runnersin toimitusjohtaja Michael Capiraso tiedotteessa.

”Maratonpäivä ja monet siihen liittyvät tapahtumat ja aktiviteetit pitkin kisaviikkoa ovat osa kaupungin ja globaalin juoksuyhteisön sydäntä ja sielua.”

Ensi vuoden New Yorkin maraton järjestetään sunnuntaina 7. marraskuuta.

Keskiviikkona peruttiin New Yorkin maratonin lisäksi toinen syksyn suurtapahtuma, kun Berliinin maratonin järjestäjät ilmoittivat kisan jäävän väliin tältä vuodelta.

Yhdysvalloissa on peruttu jo aiemmin perinteikäs Bostonin maraton.