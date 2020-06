Helsinkiläinen motocrossajaja Kim Savaste on kokenut useita loukkaantumisia viimeisten viiden vuoden aikana. Tavoitteena on yhä saavuttaa lajin ehdoton huippu. Mikäli Kymiringillä ajetaan MM-osakilpailu elokuussa, siitä tulee hänelle tärkeä näyttöpaikka.

Pärinä on melkoinen, kun motocrossin harrastajat kurvailevat helteisenä kesäkuun tiistai-iltana Nummen motocrossradalla Mäntsälässä. Harrastajien seassa harjoittelee myös Suomen kärkikuljettajiin kuuluva 20-vuotias helsinkiläinen Kim Savaste.

Savasteen vauhti on muihin verrattuna omaa luokkaansa. Paikalla ollut katsoja kellotti Savasteelle kierrosajan 1.37 – seuraavaksi nopein pääsi aikaan 1.51.

Nopeus koituu myös pieneksi onnettomuudeksi: harrastajakuski on jäädä tiukassa mutkassa Savasteen jalkoihin. Harrastaja tekee yllättävän liikkeen, Savaste joutuu hankalalle ajolinjalle ja kaatuu. Peukalo vääntyy ikävästi, mutta suuremmalta vahingolta vältytään.

”Ihan pienet lipat”, Savaste kuittaa ajon jälkeen.

Kim Savaste harjoitteli tiistaina Nummen moottoriradalla Mäntsälässä.

Savasteen valmentaja ja mekaanikko Joonas Kuisma kertoo, että Savasteelle vastaavia kaatumisia harjoituksissa sattuu kerran tai pari kaudessa. Harrastajille niitä voi käydä muutaman kerran yhden illan aikana.

Pahoilta loukkaantumisilta Savaste ei sen sijaan ole välttynyt. Niistä suurin osa on tullut kilpailutilanteissa.

Savasteen ura sai vahvan nosteen jo vuonna 2014, jolloin hän voitti nuorten maailmanmestaruuden. Ovet olivat auki kohti ammattilaisuutta. Tuli tallipaikka Italiasta eikä enää tarvinnut kilpailla vanhempien tuella eikä isän Tommi Savasteen olla autokuskina ja mekaanikkona.

Rohkeimmat ehtivät jo pohtia, olisiko Suomessa kasvamassa Heikki Mikkolan ja Pekka Vehkosen menestysvuosien jälkeen vihdoin uusi huippumotocrossajaja.

Mikkola voitti 500-kuutioisten MM-sarjan kolme kertaa ja 250-kuutioisten kerran 1970-luvulla. Vehkonen valtasi 125-kuutioisten mestaruuden vuonna 1985 ja stadioncrossin mestaruuden vuonna 1990.

”Selkä murtui pahasti MM-joukkuekisan MX Open -sarjassa vuonna 2016.”

Kim Savaste ajoi vuonna 2014 supercrosskilpailussa Las Vegasissa. Kisaan hän pääsi mukaan nuorten maailmanmestarina.

HS kertoi Savasteen juniorivuosien tarinan marraskuussa 2014.

Mestaruuden jälkeen on tapahtunut paljon. Savaste on ajanut italialaisessa ja ranskalaisessa tallissa, mutta ennen muuta Savasteen uraa ovat varjostaneet loukkaantumiset, jotka eivät ole mitenkään harvinaisia erittäin rajussa lajissa.

Vuonna 2015 Savasteen polvi hajosi ja ajamiseen tuli käytännössä vuoden tauko.

”Se on 15-vuotiaana aika paha. Silloin pitäisi juuri tehdä iso askel eteenpäin eli siirtyä aikuisten luokkaan”, Savaste kertoo.

Savaste jatkoi seuraavana vuonna uraansa ja otti yksittäisiä hyviä sijoituksia 125-kuutioisten EM-sarjassa. Sitten rysähti taas.

”Selkä murtui pahasti MM-joukkuekisan MX Open -sarjassa vuonna 2016.”

Sen jälkeenkin on tullut muita pienempiä loukkaantumisia, ja reilu vuosi sitten selästä murtui kaksi nikamaa Sardinian harjoitusleirillä. Kisaamaan Savaste pääsi jo keväällä, mutta tulokset eivät olleet koko kaudella hänen mielestään hyviä. Viime syksynä kävi mielessä jo lopettaminenkin.

”Ajattelin, että mitä mä tässä oikein teen. Joka vuosi tuntui samalta eikä mikään muutu. Pitkään mietin, jatkanko. Samalla alkoi enemmän kiinnostamaan koulu ja valmistauduin ylioppilaskirjoituksiin.”

Tuore kevään ylioppilas Savaste päätti jatkaa motocrossuraansa ja ajaa tällä kaudella Suomessa tutussa kotimaisessa 137-motorsport-tiimissä, joka pyörii Kuisman mukaan noin 200 000 euron vuosibudjetilla. KTM Suomen kautta Savaste saa pyörän käyttöönsä.

”Kun kaverit ja tiimi kannustivat jatkamaan eikä tarvinnut vähään aikaan miettiä mitään motocrossiin liittyvää, se teki ihan hyvää. En ollut antanut itselleni mitään lomaa motocrossista moniin vuosiin.”

”Suomi on ollut motocrossissa kadoksissa vähän aikaa, mutta haluaisin olla se, joka tuo lajin takaisin.”

Kim Savaste tavoittelee paikkaa Kymiringin MM-osakilpailuun, jonka toteutuminen ratkeaa lähipäivinä.

Yksi kannustin jatkamaan oli se, että Iitin uusi moottorirata Kymiring sai järjestettäväkseen motocrossin MM-osakilpailun 22.–23. elokuuta. Korona-ajasta huolimatta kisa on yhä MM-kalenterissa, ja lopullinen varmistus kisan toteutumisesta tai mahdollisesta perumisesta tulee lähipäivinä.

”Koska kisaan on tulossa paljon väkeä ulkomailta, nykyiset rajoitukset asettavat suuria haasteita. Ministeriön linjauksia odotetaan”, kertoo tapahtuman järjestelyistä vastaavan Lahti Eventsin projektipäällikkö Ria Martinoja.

Yhtenä, melko marginaalisena vaihtoehtona on kisan siirtäminen myöhempään syksyyn. Liikkumavaraa ei ole kovin paljon muiden osakilpailujen takia.

Joka tapauksessa kisan järjestelyjä on jatkettu siten, että tapahtuma toteutuu. Suomen osakilpailun kilpailupäällikkö Erkki Heikkinen kertoo, että ratapohja on nyt valmis. Seuraavaksi sinne ajetaan soraa noin metrin paksuudelta.

”Lopullinen tieto tapahtuman toteutumisesta pitää saada piakkoin.”

Heikkinen kehuu rataa erinomaiseksi.

”Itse pidän siitä kovasti. Korkeuseroja ei ole mahdottomasti, mutta se on erittäin yleisöystävällinen rata. Katsojat näkevät kilpailijat käytännössä kokoajan.”

Alunperin yleisötavoite oli 20 000, mutta epävarmuus kisan toteutumisesta ei ole ollut parasta markkinointia lipunmyynnille. Jos yleisömäärä nousee useampaan tuhanteen, kyseessä on yksi kesän suurimmista urheilutapahtumista Suomessa.

”Tajusin, mitä normaali työ on ja että se ei ole yhtään mun juttuni.”

Kim Savaste käy ajoharjoituksissa 3–5 kertaa viikossa.

Vaikka Savaste ei ajakaan MM-sarjassa, hänellä on mahdollisuus päästä mukaan kuninkuusluokan eli alle 450-kuutioisten MXGP:n MM-lähtöihin. Kisaan pääsee mukaan 40 kuskia, ja jos MM-sarjaa kiertäviä ei tule täyttä määrää, järjestävällä taholla on oikeus nimetä kaksi kuljettajaa.

Ratkaisun tekee Suomen Moottoriliiton työryhmä lajipäällikkö Simo Merilän johdolla pääosin tämän kauden tulosten perusteella. Korona-ajan takia ensimmäiset SM-osakilpailut ajetaan heinäkuussa.

Savaste ajaa juuri MXGP-luokan pyörää ja on vahva ehdokas Suomen edustajaksi.

”Kun se [Suomen MM-osakilpailu] julkistettiin, olen oikeastaan vain siihen valmistautunut.”

Kisa voisi olla Savasteelle eräänlainen uusi alku: ponnahduslauta kansainvälisiin kisoihin. Tavoitteeksi Savaste on asettanut sijoittua sijoille 10–15 – MM-sarjaa ajavien kalusto on sen verran parempi, että kaiken täytyy onnistua täydellisesti, jotta sijoitus 15 parhaan joukossa irtoaa.

Mikä Savasteen tavoite motocrosissa nykysin on?

”Määränpää on aina ollut olla maailman nopein kuljettaja ja voittaa maailmanmestaruuksia. Se on nyt paljon epärealistisempaa kuin ennen, mutta ensin tavoitteena on olla Suomen nopein kuljettaja ja päästä näyttämään MM-sarjaan Kymiringille, mihin pystyy.”

Tavoitteet ovat yhä korkealla, mutta Savasteen ajattelutapa on kaiken kaikkiaan muuttunut. Kaikki ei mene motocrossin ehdoilla. Viime talvella hän oli myös normaaleissa töissä, kuten Savaste asian ilmaisee.

”Olin kaupan kassalla. En olisi vielä pari vuotta sitten uskonut edes hetkellisesti [työskenteleväni kassalla]. Se teki ihan hyvää. Tajusin, mitä normaali työ on ja että se ei ole yhtään mun juttuni.”

Savaste sanoo, että oli aluksi vaikea ajatella kaupan kassalla työskentelyä, ”koska siitä ei saa edes hirveästi palkkaa”.

”Se oli hyvä kokemus ja arvostan niitä, jotka sitä työtä tekevät.”

”Olen alkanut kuuntelemaan omaa kroppaa, mikä toimi ja mikä ei.”

Tiistain harjoituksissa sattui haaveri, jossa peukalo vääntyi.

Savaste haki nyt keväällä kauppakorkeakouluun, mutta pisteet eivät aivan riittäneet. Avoimen yliopiston kursseja hän aikoo käydä talven aikana.

”Urheilua voi tehdä nyt ja opiskella myöhemmin, mutta haluan päästä sisään, että on jotain opiskeltavaa.”

Savaste on myös perustanut yrityksen ja tarjoaa valmennusta nuorille motocrossharrastajille.

Lisäksi motocrossin sivutuotteena on Italian-vuosilta italian kielen taito.

”Aluksi oli haastavaa, kun siellä kukaan ei puhunut englantia enkä itse puhunut italiaa. Loppujen lopuksi kävi niin, että vuoden jälkeen puhuin itse hyvin italiaa.”

”Jos treenaa paljon lihaskuntoa, se on huono juttu. Jos ei ole lihasta, sekin on huono juttu.”

Kädet ovat kovilla hypyissä.

Savaste korostaa, että motocrossin ajaminen ei ole tällä hetkellä täyspäivästä työtä, joten muutakin pitää tehdä. Harjoitteluun menee nykyisin 12–15 tuntia. Aiemmin hän saattoi harjoitella 25 tuntia viikossa ja kolme kertaa päivässä.

”Se oli liikaa. Olin ylirasituksessa melkein koko ajan enkä nauttinut mistään. Aamullakin tein pitkän harjoituksen ennen ajotreeniä. Ajattelin, että se on mun ratkaisu, mutta ei se ilmeisesti ollutkaan. Nyt olen alkanut kuuntelemaan omaa kroppaa, mikä toimi ja mikä ei.”

Harjoittelussa on yhä omat haasteensa, sillä laji vaatii keholta paljon ja on myös fyysisesti raskas: Savasteen mukaan hänen keskisykkeensä on kilpailuissa vähintään 175 – ”ihan punaisella”.

Etenkin kädet ovat kovilla.

”Jos treenaa paljon lihaskuntoa, se on huono juttu. Jos ei ole lihasta, sekin on huono juttu. Tasapainon löytäminen on vaikeaa. Jos treenaa enemmän ylävartaloa, tulee ongelmia koordinaation kanssa ja kädet puutuvat helposti.”

Kuisma kehuu valmennettavaansa: Savaste on määrätietoinen, ahkera ja motivoitunut.

Lopuksi: Heikki Mikkolasta ja Pekka Vehkosesta on tullut vasta viime vuosina Savasteen esikuvia, kun hän on perehtynyt paremmin lajin historiaan. Niinpä hän on asettanut vielä uudenkin tavoitteen.

”Suomi on ollut [motocrossissa] kadoksissa vähän aikaa, mutta haluaisin olla se, joka tuo lajin takaisin. Olisihan se erityisen siistiä.”

Kim Savasteen päätavoite tälle kaudelle on Kymiringin MM-osakilpailu.

Sora lentää näyttävästi kaarteissa.