Maailman ykköspelaaja serbialainen Novak Djokovicin järjestämä hyväntekeväisyyskiertue Adria Tour Balkanilla keskeytettiin, kun pelaajalla todettiin koronavirustartunta.

Sittemmin on selvinnyt, että tartuntoja on muillakin pelaajilla. Djokovicia on arvosteltu turnauksen huonoista järjestelyistä, terveysnäkökulmien laiminlyönnistä ja vastuuttomasta esimerkistä.

Guardianin mukaan Djokovicin on pyydetty luopuvan paikastaan ATP pelaajaneuvoston johdossa. ATP on tenniksen miesammattilaispelaajien etujärjestö, joka vastaa vuosittaisen ATP-kiertueen järjestämisestä.

Ensimmäisenä koronavirustartunnasta kertoi turnaukseen osallistunut bulgarialainen Grigor Dimitrov sunnuntaina. Hän pelasi vielä lauantaina kroatialaista Borna Coricia vastaan.

Coric puolestaan kertoi maanantaina antaneensa positiivisen koronavirusnäytteen.

Viimeisempänä koronavirustartunnastaan kertoi Djokovic itse. Hän kertoi asian verkkosivuillaan tiistaina.

Balkanilla järjestetty tennisturnaus on saanut paljon kritiikkiä terveystoimenpiteiden laiminlyönnistä. Kasvomaskeja ei kuvissa näy, turvaväleistä puhumattakaan.

Djokovicin isä on puolustanut tennistähteä syyttämällä Dimitrovia taudin tuomisesta turnaukseen.

Dimitrovin agentti vastasi syytöksiin, että järjestäjät ovat vastuussa tapahtuneesta. Agentin mukaan Dimitrov tuli Belgradiin kolmen kuukauden eristyksen jälkeen eikä Belgradissa tai myöhemmin Zadarissa järjestetty tai vaadittu koronavirustestiä.