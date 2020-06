Laitahyökkääjä Jarome Iginla oli odotetuin valinta, kun jääkiekon Hall of Fame -valinnat julkistettiin viime yönä Suomen aikaa. Slovakkihyökkääjä Marián Hossa sai myös kutsun kunniagalleriaan upeasta urastaan.

Iginla ja Hossa kuuluivat viiden pelaajaan joukkoon, jotka saavat kaivaa puhepaperinsa esille Torontossa ensi marraskuussa, kun valitut palkitaan.

Kaiken lisäksi Iginla ja Hossa tulivat valituksi nopeimmalla mahdollisella tavalkla eli kolme vuotta uran päättymisen jälkeen.

Hossa, 41, voitti Chicagossa kolme Stanley cupia. Iginlan 20-vuotiseen NHL-uraan ei osunut yhtään Stanley Cup -mestaruutta, yksi finaali sentään, mutta hän voi nokittaa olympia- ja MM-kultamitaleillaan.

”Tämä on aivan erityistä”, Iginla sanoi NHL:n verkkosivuilla. ”Oli vaikea nukkua parina viime yönä. Kun aloitin urani, en uneksinut sen päätyvän Hall of Fameen. Tämä on todellinen kunnia ja olen äärimmäisen otettu.”

Jos olivat Iginla ja Hossa niin sanottuja varmoja valintoja, voi puolustajakaksikkoa Kevin Lowe ja Doug Wilson pitää pienenä yllätyksenä.

Kanadalainen Kim St-Pierre valittiin ensimmäisenä naismaalivahtina Hall of Fameen. Hänen meriittinsä ovatkin rautaiset: kolme olympiakultaa ja viisi maailmanmestaruutta.

Kuuden Stanley Cupin voittamiselle luulisi Hall of Fame -ovien aukeavan melko nopeasti uran jälkeen, kun Lowe joutui odottamaan 20 vuotta valintaansa.

Lowe, 61, pelasi Jari Kurrin kanssa Edmontonissa seuran loistokausien aikana. Mestaruuksia tuli lähes joka kevät ja kruunuksi päälle napsahti kuudes Stanley Cup Esa Tikkasen kaverina New York Rangersissa 1994.

Kookas Lowe pelasi peräti 1254 runkosarjaottelua ja siihen päälle 214 pudotuspeliä. Hänen uransa ja menestys kulkivat lähes koko ajan rinta rinnan.

Puolustaja Wilson osui Chicagoon seuran laimean menestyksen aikakaudella. Ajanjaksoon ei osunut yhtään mestaruutta eikä edes loppuottelupaikkaa.

Seuran vaatimaton menestys ei estänyt Wilsonia keräämästä palkintoja. Hänet valittiin NHL:n parhaaksi puolustajaksi 1981-82. Tuolla kaudella Wilson teki maukkaat 85 pistettä (39+46) vain 76 ottelussa.

San Jose Sharksin urheilujohtajana toimiva Wilson täyttää ensi viikolla 63 vuotta ja oli uransa jälkeen peräti 24 vuotta valintakelpoinen Hall of Fameen. VIhdoin valinta osui, ja nimenomaan pelaajana eikä seurajohtajana.

”En ole kunniagallerialainen edes omassa seurassa, joten tämä merkitsee minulle todella paljon”, Wilson sanoi NHL:n verkkosivuilla ja viittasi San Josen legendaarisiin pelaajiin, joita valinta odottaa varmasti nopeammin uransa jälkeen.