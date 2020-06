Autourheilu

Lohjalainen autourheilulupaus Sami-Matti Trogen kilpailee lauantaina Saksassa Nürburgringin Nordschleifen radalla neljän tunnin kilpailussa yhdessä Mario von Bohlenin kanssa.

Kilpailun nimi on 51. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy. Kisassa on mukana peräti 141 autokuntaa. Kyse on Nürburingilla ajettavan VLN-kilpasarjan ensimmäisestä osakilpailusta koronatauon jälkeen.

Kisa alkaa lauantaina kello 13 Suomen aikaa.

Kilpailussa on mukana sekä gt-sarjan autoja että enemmän vakioautoja muistuttavia menopelejä.

Trogen ajaa kilpailussa Walkenhorst Motorsport -tiimin BMW M2 CS Racing -autoa. Kyseessä on ensimmäinen kilpailu koskaan autolla, joka korvaa jatkossa BMW M240i:n.

Trogen pääsi mukaan kilpailuun ajettuaan keväällä onnistuneet testit tiimin gt3-autolla.

”Olen lennellyt Saksaan suorittamaan niin sanottua Permit-lisenssiä ja nyt minulla on vihdoin virallisesti lupa ajaa Saksassa kilpaa ja lähteä kilpailujen kautta hakemaan seuraavaa, korkeampaa lisenssitasoa. Tavoitteena on toistaiseksi ajaa puhtaita kisoja maaliin, jotta etenkin lisenssiasia edistyy”, Trogen kertoo tiedotteessa.

Kilpailuareena on Trogenille tuttu etenkin simulaattorilla, jolla hän on ajanut rataa ympäri lähemmäksi 100 tuntia. Lisäksi Saksan lisenssin suorittamisen ja Walkenhorstin tiimin testien yhteydessä kierroksia on kertynyt autolla parikymmentä.

Trogen jatkaa myös kevään aikana jatkuneita simulaattorikisoja Williamsin e-urheilujoukkueessa. Tavoitteena on myös ajaa lisää Saksassa ratakisoja.