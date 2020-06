Havainnekuvassa on uusi kaksikerroksinen ravintolamaailma, joka valmistuu ensi kesänä.

Suomen urheiluopisto kertoi torstaina uudesta lähes 20 miljoonan investointiohjelmasta, jolla Vierumäellä sijaitsevat toiminnot pyritään saamaan uuteen nousuun konkurssin jäljiltä.

Viime huhtikuussa ravintola- ja majoitustoimintaa ylläpitävä Vierumäki Country Club oy (VCC) hakeutui konkurssiin ja 170 ihmistä irtisanottiin. Sen jälkeen perustettiin uusi yhtiö, Vierumäki Sports oy, joka nyt vastaa Vierumäen myynnistä, markkinoinnista sekä asiakaspalvelusta ja tuottaa ravintola- ja majoituspalvelut. Toiminta käynnistyi uudelleen kesäkuun alussa.

Pääomistajana on edelleen St1-yhtiöillä omaisuutensa tehnyt Mika Anttonen, joka vastaa myös uuden investointiohjelman rahoituksesta.

”Hän on takana siinä, että rahoitus kunnossa”, vahvistaa urheiluopiston toimitusjohtaja Peter Gabrielsson.

Investointiohjelma on viisivuotinen. Urheiluhallin kunnostaminen on jo käynnissä. Heinäkuussa alkaa uuden 1 500 neliömetrin ravintolakompleksin rakentaminen. Myös uusi hotelli nousee alueelle. Näiden pitäisi valmistua ensi kesänä. Tulevina vuosina kunnostetaan muun muassa jää- ja uimahalli sekä muita liikunta- ja urheilupaikkoja.

VCC:n konkurssin myötä aikanaan Scandicilta VCC:lle siirtynyt hotelli ei ole uusissa suunnitelmissa mukana, mutta kunnostamista harkittiin.

”Sekin arvioitiin, mutta se on kiinteistönä hiukan tehoton majoitustoimintaan”, Gabrielsson sanoo.

Entinen hotelli on nyt autiona. Gabrielssonin mukaan Vierumäen taseessa olevasta majoituskapasiteetista hävisi vajaa kolmasosa entisen hotellin myötä, joten uutta majoitustilaa tarvitaan.

Gabrielsson korostaa, että Vierumäen ydin on koulutus, huippu-urheilu ja liikunnan palvelut, mutta ne eivät yksin riitä.

”Jotta niitä pystytään myymään, meidän täytyy tarjota ravinto- ja lepopalvelut.”

Huippu-urheilun painopistelajit ovat jääkiekko, taitoluistelu, cheerleading ja voimistelu, mutta lajikirjo on näitä laajempi.

”Toki meillä on paljon muitakin lajeja, jotka ovat isoja ja tärkeitä kuten golf, jalkapallo, salibandy tai tennis”, Gabrielsson korostaa.

Kun konkurssi- ja koronatauon jälkeen Vierumäki avautui uudelleen kesäkuun alussa, Gabrielsson yllättyi myönteisesti.

”Vilkkaammin on lähtenyt liikkeelle kuin odotimme. Urheilupuolella oli patoutunutta kysyntää. Esimerkiksi juhannuksena paikka oli aivan täynnä.”

Miltä Vierumäen tulevaisuus näyttää?

”Nyt näyttää hyvältä. Meillä on uusi visio ja Vierumäki on matkalla huipulle. Sitä varten tarvitaan uskottava suunnitelma, ja sen me olemme tänään [torstaina] julkistaneet.”