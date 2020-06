Painin maailmanmestari ja olympialaisten pronssimitalisti Ruotsin Jenny Fransson on saanut neljän vuoden kilpailukiellon dopingin käytön vuoksi. Franssonin tuomiosta kertoi Dagens Nyheter.

Fransson, 32, antoi anabolista steroidia sisältäneen näytteen tammikuussa. Torstaina tullut tuomio on kovin, jonka ensikertalainen voi dopingin käytöstä saada. Fransson aikoo valittaa tuomiosta.

Fransson on vakuuttanut joutuneensa sabotaasin uhriksi. Hänen apunaan on ollut tunnettu fyysikko, 67-vuotias Mats Larsson, joka on vakuuttunut Franssonin syyttömyydestä. Larsson ei silti ollut yllättynyt tuomiosta.

”Näin käy, kun dopingviranomainen ei ole urheilusta riippumaton”, Larsson kommentoi DN:lle.