Emilia Soini on parhaiten maailmanlistalla sijoittunut suomalainen tällä hetkellä.

Squashin joukkueiden EM-kilpailut pelataan ensi keväänä Helsingissä, ja turnauksen päänäyttämönä on Triplan kauppakeskukseen pystytettävä kokolasinen kenttä. Tripla sijaitsee Pasilan rautatieaseman yhteydessä.

”Squashin yksi suurista mahdollisuuksista on aina ollut lasikentän vieminen erilaisiin ja mitä hienoimpiin paikkoihin. Kenttiä on ollut muun muassa Egyptissä pyramideilla, New Yorkin Grand Central Stationilla ja useissa ostoskeskuksissa ympäri maailmaa”, Squashliiton toiminnanjohtaja Mika Monto sanoi tiedotteessa.

EM-kisat järjestetään huhti–toukokuussa. Miesten sarjassa on 20 ja naisten sarjassa 16 maata. Suomen miesten ja naisten joukkueet pelaavat ylimmässä divisioonassa. EM-otteluita on myös Talihallissa Helsingissä.