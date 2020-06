Yleisurheilu

Suomen suurimpien juoksutapahtumien järjestäjät ovat työskennelleet viime kuukausina poikkeuksellisissa oloissa.

Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus tapahtuman kohtalosta on pikku hiljaa pyyhkiytynyt pois. Juuri nyt mielessä on mahdollisimman turvallisen elämyksen järjestäminen tuhansille juoksijoille.

Helsinki City Running Dayn juoksutapahtumajohtaja Harri Hänninen kertoo järjestäjien käyneen läpi paljon yksityiskohtia osallistujan kannalta.

”Sitä polkua, miten osallistuja tulee tapahtumaan, mitä missäkin pisteessä tapahtuu ja miten voimme tehdä sen turvallisemmaksi. Olemme tehneet tiimin kanssa selkeän suunnitelman, ja siitä on hyötyä myös tulevaisuudessa.”

Näkymät ovat samansuuntaiset Turussakin. Paavo Nurmi Marathonin tuottaja Kari Ahonen kertoo organisaation kehitelleen lukuisia suunnitelmia, vaihtoehtoja ja variaatioita.

”Osallistujan turvallisuus on prioriteetti ykkönen, mutta pitää muistaa, että meillä on myös toimitsijoita. Ja totta kai juoksureittien varrella on myös yleisöä.”

Turussa järjestäjät ovat suunnitelleet mielestään parasta mahdollista mallia yhteistyössä viranomaisten kanssa.

”Maraton on elokuussa, johon ei ole vielä olemassa hallituksen tai kenenkään muunkaan asettamia määräyksiä tai reunaehtoja sille, miten sen saa silloin järjestää. Että pystytään huomioimaan etäisyydet, kontaktit ja niin edelleen.”

Sparraus on sana, jota sekä Ahonen että Hänninen viljelevät usein puheessaan. Kaksikko on tehnyt yhteistyötä aiemminkin, ja nyt ajatuksia on vaihdettu erityisesti tapahtuman turvalliseen järjestämiseen liittyen.

Suurista massatapahtumista on maailmalla ehditty perua jo muun muassa Berliinin, Bostonin, New Yorkin ja Tukholman maratonit. Hänninen näkee päätösten syyn monen tekijän summana.

Esimerkiksi New Yorkin koronavirustilanne on vaikea ja merkittävä osa tapahtumaan osallistujista tulee ulkomailta. Jättitapahtumat vaativat toimiakseen ison taustakoneiston, joka on käynnistettävä hyvissä ajoin. Niin ei vallitsevan tilanteen vuoksi tehdä Berliinissä.

Ulkomaisten juoksijoiden puute näkynee nyt Helsingissäkin, johon on saapunut tavallisesti parisen tuhatta osallistujaa Suomen rajojen ulkopuolelta.

Maailmalla on perumisten lisäksi toisenlaisiakin esimerkkejä korona-ajan massajuoksujen järjestämisestä.

Hampurissa maraton siirrettiin keväältä syyskuulle, ja jopa 14 000 osallistujaa lähetetään matkaan tuhannen juoksijan ryhmissä kymmenen minuutin porrastuksella.

Samanlaiseen ratkaisuun on päädytty Suomessakin. Helsingissä lähtijät jaetaan lähtöryhmiin, jotka pilkotaan vielä pienempiin lähdön sisäisiin ryhmiin. Turussa matkaan pääsee 500 henkilöä kerrallaan viiden minuutin välein.

”Olemme antaneet julkisen lupauksen, että teemme kaikkemme juoksijoiden turvallisen osallistumisen takaamiseksi. Se on meidän sisäinen lupaus, joka on sanottu myös ulospäin”, Hänninen sanoo.

”On järjestäjän vastuu sekä osallistujan ja yleisön vastuullisuus. Kun kaikki tahot noudattavat voimassa olevia ohjeistuksia ja suosituksia, pystymme takaamaan juoksuelämyksen, jota olemme tekemässä”, Ahonen lisää.

Koronakevät on näkynyt sekä Hännisen että Ahosen havaintojen perusteella juoksuharrastusta lisänneenä tekijänä.

”Nyt on käynnistymässä kolmas juoksubuumi. Sen päätelmän voi tehdä urheilukaupasta ja juoksukenkien myynnistä, ja kun liikkuu juoksumaastossa, siellä on uudennäköistä juoksijaa liikenteessä”, Hänninen kertoo.

”Juoksijoiden määrä on lisääntynyt selkeästi kolmen-neljän kuukauden aikana. Lenkkipoluilla ja maanteillä näkee sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole koskaan ennen ottaneet askeltakaan juosten”, Ahonen lisää.

Muun muassa Helsinki City Marathonin ja puolimaratonin sisältävä HCRD siirrettiin jo keväällä alkusyksyyn eli lokakuun 3. päivälle.

Paavo Nurmi Marathon juostaan alkuperäisen aikataulun mukaan 22. elokuuta, mutta tapahtumasta tulee kaksipäiväinen, kun Aurajoen Yöjuoksu siirtyi huhtikuulta elokuun 21. päivälle.

”Paavo Nurmi Marathonin kymppi siirtyy perjantaille, ja Aurajoen Yöjuoksun kymppi ja vitonen ovat osa tapahtumaa. Ne juostaan kesäiltana auringon laskiessa, ja lauantaina juostaan lasten minimaraton, puolimaraton ja maraton”, Ahonen sanoo.

