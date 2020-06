Liverpool on varmistanut Englannin Valioliigan mestaruuden seitsemän kierrosta ennen sarjan päätöstä. Mestaruus on seuran ensimmäinen 30 vuoteen.

Mestaruus vahvistui, kun Chelsea voitti torstain myöhäisottelussa Lontoossa Manchester Cityn 2–1. Sarjassa toisena oleva Manchester City ei enää tappion jälkeen saa kurottua Liverpoolin etumatkaa kiinni.

”Tämä on uskomatonta. En halunnut puhua tästä ennenaikaisesti. Olen todella iloinen joukkueen, fanien ja koko kaupungin puolesta ja todella ylpeä saavutuksestamme, Liverpoolin liikuttuneen oloinen kapteeni Jordan Henderson vuodatti Sky Sportsille mestaruuden varmistuttua.

Henderson antoi kiitosta erityisesti Liverpoolin päävalmentajalle Jürgen Kloppille, joka on luotsannut joukkuetta vuoden 2015 syksystä.

”Hän muutti kaiken sillä hetkellä kun käveli ovesta sisään. Me olemme kaikki seuranneet häntä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman häntä.”

Viime vuonna Liverpoolin keräämät seuran ennätyspisteet (97) eivät riittäneet mestaruuteen, kun Manchester City laittoi vielä paremmaksi. Tänä vuonna Liverpoolilla on mahdollisuus yltää jopa 107 pisteeseen. Nykyinen ennätys on Cityn kahden kauden takainen 100 pisteen kausi.

30 vuoden odotuksesta huolimatta Liverpoolin kannattajilta on toivottu malttia. Koronavirusepidemian takia ihmisiä on pyydetty juhlimaan kotona, kirjoittaa muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Liverpoolin pormestarin Steve Rotheramin mukaan isojen juhlien aika on sitten, kun se on turvallista.

Kehotuksista huolimatta Liverpoolin kotistadionille Anfieldille kokoontui mestaruuden varmistuttua ainakin parituhatta fania, BBC kertoo.

Viruksen takia Valioliiga on pelannut tauon jälkeen tyhjille katsomoille. Liverpoolin päävalmentaja Klopp harmitteli asiaa keskiviikon myöhäisottelun jälkeen, kun Liverpool oli juuri jyrännyt Crystal Palacen luvuin 4–0.

”Ajatella, jos stadion olisi ollut tänään täynnä ja ihmiset olisivat voineet kokea tämän livenä”, hän haaveili.