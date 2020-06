Dallasin tähtipuolustajasta Miro Heiskasesta, 20, näkyvät jääkiekkoliiga NHL:n tauon vaikutukset. Heiskanen on saanut lisää lihasta kroppaansa ja käsiinsä.

Heiskanen oli ison pelaajajoukon mukana palaamassa takaisin Pohjois-Amerikkaan, kun kiekkoilijoille varattu yksityiskone lensi New Yorkiin. NHL keskeytyi koronavirukseen 12. maaliskuuta, mutta kutsu kuului palata takaisin Atlantin tuolle puolen.

”Olen treenannut aika paljon, kun ei ole ollut paljon muuta”, Heiskanen sanoi lentokentällä, kun pelaajat heittelivät matkatavaroitaan hihnalle. ”Perhettä olen nähnyt ja kavereita. Kiva on ollut olla täällä.”

HIFK:sta lähteneellä Heiskasella on menossa toinen kausi NHL:ssä, ja tehot ovat kasvaneet huimasti.

Vielä vuosi sitten Heiskasen saldo näytti plus-miinus -tilastossa lukemaa -14, mutta tällä kaudella miinus vaihtui plussaksi: +14.

Plus-miinus -tilastossa Heiskanen on jopa ylivoimaisesti Dallasin paras, sisäisessä pistepörssissä kolmas kahden nimihyökkääjän Tyler Seguinin ja Jamie Bennin jälkeen. Heiskasen pisteen 68 ottelussa 8+27 ovat erittäin mukavat.

Heti tulokaskaudellaan Heiskanen sai kutsun NHL:n tähdistöotteluun, eikä olisi ollut vääryys, vaikka niin olisi käynyt tänäkin talvena. Tosin loukkaantuminen osui juuri All stars -tauolle.

Hyvällä luistelullaan, mailankäsittelyllä ja pelinlukutaidollaan Heiskanen raivasi tiensä suoraan Starsin vakiokonoonpanoon. Tahti pysyi samana, ellei jopa kiihtynyt tällä kaudella.

Suomessa Heiskanen pääsi jäälle reilu kuukausi sitten, mutta punttisalit ovat kutsuneet sitä ennen.

”Voimaa on tullut lisää. Olen kerennyt aika hyvin harjoittelemaan ja käynyt saleilla. Kyykky on parantunut, vähän erilaisia kyykkyjä on tehty.”

”En ole kokeillut, mutta voi olla, että penkkipunnerruskin on parantunut.”

Jos haluaa nostaa Heiskasen pelistä yhden osa-alueen muiden yläpuolelle, tulee luistelu ensimmäisenä. Kun tuohon pakettiin ynnätään lisääntynyt voima, voi Dallasin alakerran keisari olla monta vuotta numero nelonen.

Nykyajan NHL:n ensimmäinen vaatimus on hyvä luistelu, ja se on Heiskasella paljon parempi kuin keskimäärin hänen ikäisillään pelaajilla.

Ensimmäisen kauden ensimmäisissä peleissä Heiskanen vähän haisteli uuden liigan tunnelmia, mutta liimasi itsensä kokoonpanoon pysyvästi.

”Muutaman pelin jälkeen ei ollut enää yllätys, että pärjäsin niin hyvin”, Heiskanen sanoi.

Mikä on luistelusi salaisuus?

”Paljon toistoja, tosi paljon toistoja. Pienenä kävin paljon luistelemassa.”

Alusta lähtien Heiskasen pelaamat minuuttimäärät kasvoivat kokeneiden pakkien lukemiin. Paljosta peliajasta huolimatta luistelu näyttää kevyeltä ja helpolta.

”Saan liukua käytettyä hyväkseni. Se jeesaa todella paljon”, Heiskanen sanoi. Hän täyttää 21 vuotta heinäkuussa ja nousee kohisten NHL:n ykköspakkien joukkoon.