Entinen huippuhyökkääjä Robbie Fowler uskoo, että Liverpool voi aloittaa uuden dynastian voittamallaan jalkapallon mestaruudella.

Liverpool valtasi Valioliigan ensimmäisen kerran 30 vuoteen, kun saksalaisen Jürgen Kloppin valmentama joukkue varmisti liigatittelin seitsemän kierrosta ennen loppua.

Manchester City voitti kaksi edellistä mestaruutta, mutta nyt ero on venynyt 23 pisteen ja tavoittamattoman suureksi.

”Viime vuonna sijoituimme toiseksi 97 pisteellä ja tiesimme olevamme jonkun suuren kynnyksellä”, Fowler sanoi Sky Sportsin haastattelussa.

”Yksi ongelmista on ollut juuri Manchester City. Heillä on briljantti joukkue ja he ovat edelleen vastustamattomia, mikä kertoo kuinka hyvä Liverpool on ottaessaan noin suuren etumatkan.”

Fowler, 45, laukoi ja viimeisteli urallaan 120 Valioliiga-maalia Liverpoolille, mutta mestaruuteen seura ei hänen aikakaudellaan yltänyt.

Fowlerin parhaina vuosina Liverpool voitti Englannin cupin 2001 ja samana vuonna UEFA cupin. Sami Hyypiä johti tuohon aikaan Liverpoolin alakertaa, mutta silloin Manchesterin toinen seura United oli muun muassa usein edellä sarjataulukossa.

”Seura on kasvanut ja tällä joukkueella on potentiaalia tehdä sama uudestaan. Uskon todella niin”, Fowler sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Fowlerin mielestä Kloppin tulo seuraan Borussia Dortmundista vuonna 2015 oli käänteentekvä.

”Reilu liike Jürgeniltä. Hän olisi voinut valita muunkin seuran, mutta hän tuli ja ilmoitti, että voimme voittaa mestaruuden viidessä vuodessa.”

Nyt tuo mestaruus on varma, ja varmasti jokainen muistaa koronavuoden pysäyttämän urheilumaailman ja juuri silloin Liverpoolin nousemisen uudelleen saarivaltakunnan ykkösjoukkueeksi.

Fowler nosti esille egyptiläisen Mohamed Salahin ja Sadio Manén, mutta erityisesti hän jakoi tunnustusta Virgil van Dijkille ja Alissonille, jotka ovat vahvitaneet joukkuetta.

Yksi tavoite Liverpoolille sentään jäi. Joukkue tarvitsee vielä 15 pistettä jäljellä olevista otteluista rikkoakseen Valioliigan sadan pisteen ennätyksen.