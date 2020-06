Jääkiekkoliiga NHL:n tyvipään joukkueet pettyivät liigan järjestämässä arvonnassa, jossa ratkaistaan NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisen kierroksen varausjärjestys. Ykkösvarauksen saava seura ei vielä selvinnyt, mutta himoitun kärkisijan saa joukkue, joka putoaa NHL:n pudotuspelien karsintakierroksella.

NHL oli luonut perjantain arvontatilaisuuteen systeemin, jossa oli mukana seitsemän alkukauden heikointa joukkuetta. Niiden kausi ei jatku enää, kun sarja palaa koronavirustauolta.

Lisäksi mukana oli kahdeksan ”tyhjää arpaa”, jotka edustivat NHL:n tulevien pudotuspelien karsintakierroksella putoavia joukkueita. Tyhjä arpa voitti arvonnan, joten ykkösvaraus arvotaan kahdeksan pudonneen joukkueen kesken arvonnan kakkosvaiheessa.

Los Angeles Kings sai toisen varausvuoron ja Ottawa Senators kolmannen. Seuraaviksi tulivat Detroit Red Wings (4), Ottawa Senators (5), Anaheim Ducks (6), New Jersey Devils (7) ja Buffalo Sabres (8). Ottawalla on kaksi vuoroa, sillä sen ensimmäinen varausvuoro on peräisin San Jose Sharksin kanssa tehdystä kaupasta.

Varaustilaisuuden ajankohta ei ole vielä selvillä, sillä kautta ei ole saatu pelattua loppuun. Tilaisuuden kärkinimeksi on povattu kanadalaista laitahyökkääjää Alexis Lafrenierea.

NHL kertoi toukokuun lopulla pyrkivänsä jatkamaan kautta 24 joukkueen pudotuspeleillä. Lohkoissa sijoille 5–12 rankatut joukkueet pelaavat keskenään paras viidestä -karsintasarjan, kun taas sijoille 1–4 yltäneet joukkueet pääsevät suoraan ensimmäiselle varsinaiselle pudotuspelikierrokselle.