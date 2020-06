Norwich putosi jalkapallon Englannin cupin puolivälierissä hävittyään Manchester Unitedille kotikentällään jatkoajan jälkeen maalein 1–2.

Suomen maajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki oli Norwichin avauskokoonpanossa, muttei onnistunut maalinteossa. Hänet otettiin vaihtoon 71. minuutilla, ja tilalle tuli Josip Drmić.

Vain muutama minuutti vaihdon jälkeen Norwichin Todd Cantwell viimeisteli tasoituksen ja kuittasi näin Odion Ighalon 51. minuutilla tekemän johtomaalin.

Jatkoajalla vieraiden voittomaalin teki 118. minuutilla toppari Harry Maguire kulmapotkun jälkitilanteesta.

