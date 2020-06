Autourheilu

Juju Noda on ajanut 3-vuotiaasta asti.

Harva kolmevuotias saa syntymäpäivälahjaksi ihka oikean kilpa-auton. Paitsi jos isä on entinen formulakuljettaja.

Japanilainen Hideki Noda ajoi ajoi F1-sarjassa kolme osakilpailua vuonna 1994 ja kilpaili uransa aikana useissa muissakin luokissa. Tytär Juju Noda nautti pikkulapsena elämästä kilpavarikoilla.

Niinpä kilpa-auto oli luonnollinen lahjaidea pienelle tytölle. Saatuaan oman auton Juju Nodasta tuli F4-ajaja, joka päihitti aikuiset kilpakumppaninsa.

Koska kilpailut sujuivat hyvin, kertoo isä Juju Nodan tarinaa avaavalla videolla, että hän päätti hankkia tyttärelleen vielä tehokkaamman auton.

Ajamiseen tuli huomattavasti enemmän haastetta voimakkaamman moottorin myötä.

”F4 ja F3-autoilla on valtava ero. En usko, että peruskoululainen on koskaan aiemmin ajanut F3-autoa”, isä toteaa.

Sittemmin Juju Noda, 14, on hätkähdyttänyt autourheilumaailmaa. Hideki Nodan mukaan hänen tyttärellään on kyky, jota monella ei ole. Hän puhuu asiasta Drivetribe-sivustolla.

”Hänellä on taito tuntea kilpa-autonsa rajat sekä renkaiden vetovoima. Se on jotain, mitä ei voi opettaa, hän on syntynyt sen kanssa. Kun Juju tuntee olevansa äärirajoilla, hän pystyy silti olemaan keskittynyt, rento ja nopea samaan aikaan.”

Juju Noda on suosittu ja seurattu urheilija Aasiassa, mutta nyt perhe on muuttanut Japanista Tanskaan. Muuton tarkoituksena on hankkia tarpeeksi ajokokemusta Japanin autourheiluliiton myöntämää kilpailulisenssiä varten.

”He sanovat, että ole varovainen, mutta eivät koskaan, että lopeta koska se on vaarallista”

Lisenssin Juju Noda voi saada vasta täytettyään 15-vuotta eli ensi vuonna. Viime viikonloppuna Juju Noda debytoi Tanskan F4-sarjassa. Hän voitti avauskilpailunsa Jyllandsringillä. Lue lisää: 14-vuotias japanilaistyttö onnistui tempussa, johon F1-tähti Max Verstappenkaan ei pystynyt.

Isä kuvailee tytärtään erittäin määrätietoiseksi, tytär taas kiittelee vanhempiaan siitä, että he ovat aina rohkaisseet häntä. Vanhemmat eivät ole koskaan painostaneet tytärtään ajamaan, mutta eivät ole sitä häneltä myöskään kieltäneet.

”He sanovat, että ole varovainen, mutta eivät koskaan, että lopeta koska se on vaarallista.”

Isän mukaan tytär voi lopettaa ajamisen, jos siltä tuntuu. Hänelle vanhempana tärkeintä on se, että tytär tekee sitä mitä haluaa.

Mutta ainakin tällä hetkellä ajaminen on se, mitä Juju Noda haluaa.

”Minun haaveni on tulla F1-kuljettajaksi ja -mestariksi.”

Naisia on ollut F1-kuljettajina aiemminkin, mutta harvinaista se on. Yksikään nainen ei ole ajanut sarjan osakilpailussa sitten 1970-luvun, kun Lella Lombardi ajoi 17 osakilpailussa.

Viimeisin F1-autoa kuljettanut nainen oli Susie Wolff, joka ajoi Williamsilla testejä vuosina 2014 ja 2015.

Yhtään naispuolista F1-voittajaa ei vielä ole, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se päivä vielä tulisi.

”Aion olla ensimmäinen”, Juju Noda kertoo.