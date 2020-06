Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen entinen luottopelaaja Perparim Hetemaj palaa Italiaan pääsarjaan vuoden tauon jälkeen. Asia varmistui, kun hänen edustamansa Benevento varmisti nousun sunnuntaina 1–0-voitolla Juve Stabiasta.

Hetemaj, 33, on ollut joukkueen runkopelaajia, ja myös maanantaina mies nähtiin isäntien keskikentällä koko 90-minuuttisen ajan.

Hetemaj pelasi pitkään Serie A:ssa Chievo Veronassa, mutta joukkue putosi viime kauden päätteeksi, ja syksyllä Hetemaj siirtyi Beneventoon.

Benevento on ollut ylivoimainen Serie B:ssä tällä kaudella, sillä joukkueella on vain yksi tappio 31 ottelusta ja ero kakkosena olevaan Crotoneen on peräti 24 pistettä. Tilastopalvelu Optan mukaan Beneventon pistemäärä on Serie B:n ennätys.

Beneventoa valmentaa Italian maajoukkueen riveissä MM-kultaa vuonna 2006 voittanut Filippo Inzaghi. 46-vuotias entinen hyökkääjä kohdannee ensi kaudella Serie A:ssa kaksi vuotta nuoremman pikkuveljensä Simonen, joka on roomalaisen Lazion päävalmentaja.

Filippo Inzaghi näyttikin juhlimisen mallia nousun varmistuttua.

Benevento on pelannut historiansa aikana vain yhden kauden Serie A:ssa, ja kaudella 2017–18 joukkue tekikin murheellista historiaa.

Benevento aloitti nimittäin kauden 14 peräkkäisellä tappiolla, mikä on Euroopan suursarjojen kaikkien aikojen surkein noteeraus. Kausi toi lopulta kuusi voittoa 38 ottelusta ja taulukon jumbosijan.

Hetemaj’n ja Beneventon noususta kertoi ensimmäisenä suomifutis.com.