Formula ykkösten MM-sarjan avauskilpailussa ensi sunnuntaina saatetaan nähdä muun muassa Bundesliigaan ja Valioliigaan laajenneet polvistumiset, joilla tuetaan rodullista tasa-arvoa ajavaa Black Lives Matter -liikettä.

Asiasta kertoi BBC.

McLaren-tallin Lando Norris kertoo, että kuljettajat ovat keskustelleet asiasta.

”Jos teemme sen, meidän pitää tehdä se lähtöruudussa”, Norris toteaa.

”Teemme mitä tahansa, jotta voimme osoittaa välittävämme ja kunnioittavamme kaikkia.”

Norrisilla on autossaan tällä kaudella ”lopeta rasismi” -tarra kuten myös formula ykkösten ainoalla mustalla kuljettajalla, kuusinkertaisella maailmanmestarilla Lewis Hamiltonilla, joka on tuonut esille rodullisen tasa-arvon useissa yhteyksissä. Erityisesti asia on noussut esille sen jälkeen, kun afroamerikkalainen George Floyd kuoli poliisin rajussa käsittelyssä.

Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen Mercedes-talli tuo esille tukensa myös autojen värityksessä: normaalisti hopean väriset F1-mersut ovat tällä kaudella mustia.

Williams-kuski George Russell kertoi BBC:lle, että Hamilton on vahva näkemyksissään ja että hänellä on oikeus näin toimia.

”Se on avannut paljon silmiämme. F1:n pitää olla moniarvoisempi. Se on nyt erittäin vahvasti valkoihoisten urheilua.”

F1-kauden avauskilpailu ajetaan sunnuntaina Itävallassa Spielbergin radalla.