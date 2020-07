Jalkapallon ystävät ovat odottaneet heinäkuun ensimmäistä päivää ja kotimaisen jalkapallon ykkössarjan alkua kuin kuuta nousevaa.

Veikkausliiga on yksi niistä harvoista suomalaisista sarjoista, joissa jokainen paikan päälle haluava katsoja ei pääse katsomoon ainakaan kaikkiin otteluihin. Syynä ovat koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset.

HIFK avaa kautensa Bolt-areenalla eli Töölön jalkapallostadionilla korkeintaan parin tuhannen katsojan edessä.

Seuran peleissä on auki neljä katsomonosaa: Urheilukadun puoleiset pääkatsomo ja yläkatsomo, niitä vastapäätä oleva itäkatsomo sekä pohjoispääty, jossa sijaitsee kannattajakatsomo Klacken.

Näistä saadaan maksimikapasiteetiksi 1 944 katsojaa.

”Se on 486 katsojaa per katsomo plus henkilökunta eli järjestyksenvalvojat ja tällaiset. Henkilökunta on laskettu katsojalukuun mukaan”, HIFK:n toimitusjohtaja Christoffer Perret kertoo.

Henkilökunta mukaan lukien katsomossa voi olla korkeintaan 2 000 ihmistä. Yleisömäärää kasvattavat myös aitioasiakkaat, jotka ovat niin ikään omassa katsomossaan pää- ja yläkatsomoiden välissä.

”Aitioissa on käytössä joka toinen paikka, eli jos kaikki aitiot olisivat käytössä, saadaan sellainen 200 [katsojaa] lisää”, Perret laskee.

Koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia lievennettiin kesäkuussa siten, että yli 500 henkilön yleisötilaisuudet voidaan sallia heinäkuun alusta lähtien tietyin erityisjärjestelyin.

Bolt-areena on jaettu viiteen 500 katsojan blokkiin eli stadionin jokainen katsomonosa muodostaa oman blokkinsa. Katsomot ovat omia yksiköitään, niihin on omat sisäänkäyntinsä, eikä niiden välillä liikuta tavallisestikaan.

Itäkatsomoon ja yläkatsomoon on HIFK:n peleissä kaksi sisäänkäyntiä, pääkatsomoon ja Klackeniin yksi. Itäkatsomosta voisi teoriassa tehdä kaksi tai kolme eri blokkia, jolloin sen yleisömäärä voisi olla vaikkapa 900 katsojaa (3 x 300).

”Voi olla, että se olisi sääntöjen mukaan mahdollista. Teimme HJK:n kanssa päätöksen, että mennään samoilla katsomonosilla, ja ainakin nyt aluksi mennään tällä”, Perret sanoo.

Perret kertoo huomanneensa, kuinka asian suhteen mennään eri puolilla maata ”vähän eri linjoilla” – hänen mukaansa ehkä osittain aiheellisesti ja osittain tulkintasyistä.

”Täällä Helsingissä tai Uudellamaalla muutenkin on ollut pahin tilanne, ja haluamme nyt olla tarkkoja tässä. Tiedän, että jotkut seurat ottavat joka toisen paikan käyttöön. Me otetaan korkeintaan joka kolmas. Ja 500 per katsomo, vaikka esimerkiksi itään voisi mahtua 900, jos sen jakaisi lohkoihin.”

Toimitusjohtaja Perret korostaa seuran ottavan tilanteen varovaisesti ja yrittävän samalla luoda turvallisen tunteen kaikille ottelutapahtumaan osallistuville.

”Tässä täytyy myös muistaa, minkä olen todennut joukkueelle usein, että eurooppalaisittain meillä on poikkeuksellisen hyvät rajoitukset tai lievennykset. Saamme ottaa enemmän yleisöä kuin monessa muussa paikassa”, Perret huomauttaa.

”Yritetään nyt hoitaa tämä hyvin ja näyttää, että tämä voidaan tehdä turvallisesti.”

HIFK:n otteluihin saapuvien katsojien on mahdollisuus desinfioida kätensä sisäänkäynneillä. Stadionilla ei ole lainkaan lipunmyyntiä, ja myyntipisteissä toimitaan terveys etusijalla.

”Maailmalta kuuluu koko ajan viestejä, että [koronavirus] voi edelleen lähteä leviämään, jos näitä asioita ei hoideta turvallisesti”, Perret muistuttaa.

Henkilökuntaa otteluissa on paikalla esimerkiksi viime kautta enemmän, sillä vaikka katsojamäärä on rajattu, on katsojat levitelty tehokkaammin ympäri stadionia. Se lisää järjestyksenvalvojien määrää.

Avausottelussaan HIFK kohtaa viime syksynä Suomen mestaruutta juhlineen Kuopion Palloseuran.

Katsomoon pääsee varmimmin kausikortilla, eikä HIFK vaadi kausikorttilaisia ilmoittamaan tiettyyn päivään mennessä, mikäli he eivät pääse yksittäiseen otteluun.

”Meillä on intohimoiset kannattajat ja kausikorttilaiset. Lähtökohtaisesti kaikilla kausikorttilaisilla on paikka, mutta jos joku tietää, ettei pääse paikalle, siitä voi silloin ilmoittaa meille, niin vapautamme paikan myyntiin”, Perret kertoo.

IFK:n kannattajapäätyyn on myyty enemmän kuin 500 kausikorttia, joten Klackenia levitetään itäkatsomon pohjoisosaan eli stadionin koilliskulmaan.

Kaikki tämän kauden pääsyliput, myös aiemmin numeroimattomat kannattajapäädyn liput, on nyt numeroitu turvallisuussyistä.

”Otamme maksimissaan 486 katsojaa per katsomo, sen jälkeen joka kolmas paikka sivusuuntaan ja peräkkäisillä riveillä vähän vinoon niin, että tulee sitä etäisyyttä. Turvavälit pidetään turvallisuuden takia, ja jos joku ihminen kantaisi sitä virusta ja tulisi tartunta, niin ainakin tiedämme, ketkä ovat istuneet siinä ympärillä.”