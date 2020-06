Hyvää Bobby Bonillan päivää!

Pohjois-Amerikan urheilupiireissä heinäkuun ensimmäinen päivä kantaa myös nimeä Bobby Bonilla Day, 1990-luvun baseballtähden mukaan. Oman päivänsä Bonilla on saanut siksi, koska baseball-liiga MLB:n joukkue New York Mets maksaa hänelle tuona päivämääränä noin 1,19 miljoonaa dollaria – eli runsaat miljoona euroa – vuosittain vielä viidentoista vuoden ajan.

Erityisen koomisen Metsin maksusitoumuksesta tekee se, että Bonilla ei ole pelannut Metsissä vuoden 1999 jälkeen. Koko pelaajaurakin loppui jo lähes 19 vuotta sitten.

Pääsyyllinen Bonillan päivän syntyyn on New York Metsin omistaja Fred Wilpon.

Tarinaan liittyy keskeisesti Wilponin osallisuus maailmanhistorian kenties suurimmassa sijoitushuijauksessa, eli liikemies Bernie Madoffin Ponzi-huijauksessa. Wilponin epäiltiin ensin menettäneen pyramidihuijauksessa satoja miljoonia dollareita.

Myöhemmin osoittautuikin, että Mets-omistaja oli itse asiassa ollut huijauksessa tienanneiden puolella, ja hänet nimettiin uhrien ryhmäkanteeseen yhdeksi vastaajista. Wilpon sopi tapauksen omalta osaltaan 162 miljoonalla dollarilla. Madoff puolestaan tuomittiin 150 vuoden ehdottomaan vankeuteen kesäkuussa 2009.

Mets oli tehnyt Bobby Bonillasta parhaiten palkatun baseballpelaajan jo vuonna 1991. Hänen 6,1 miljoonan dollarin vuosipalkkansa oli 2,3 miljoonaa enemmän kuin aiempi ennätyssumma.

Bonilla ei osoittautunut hintansa arvoiseksi, ja Mets kauppasi hänet kesällä 1995. Seura ei kuitenkaan oppinut virheestään, vaan hankki Bonillan takaisin riveihinsä marraskuussa 1998.

Kaudesta 1999 muodostui suorastaan umpisurkea, ja jälleen Mets halusi Bonillasta eroon. Sopimuksen purkamisesta olisi tuolloin tullut kertakorvauksena maksettavaa 5,9 miljoonaa dollaria.

Omistaja Wilpon kuitenkin uskoi tuolloin rikastuvansa tulevaisuudessa rutkasti Madoffin aiemmin mainituissa sijoituskuvioissa. Siksi hän sopi Bonillan agentin Dennis Gilbertin kanssa älyttömästä maksusuunnitelmasta.

Sopimuksen myötä Bonilla lykkäsi vaatimuksiaan vuosikymmenellä eteenpäin. Vuodesta 2011 lähtien hänelle on tullut maksaa 1,19 miljoonaa dollaria heinäkuun 1. päivänä aina vuoteen 2035 saakka.

Vajaan kuuden miljoonan sijaan Bonilla tuleekin tienaamaan yhteensä 29,8 miljoonaa dollaria tekemättä mitään.

New Yorkin sinioranssit joukkueet ovat erikoistuneet umpisurkeisiin sopimuksiin, joista ne maksavat pelaajille vielä vuosikaudet sen jälkeen, kun nämä ovat jo jättäneet joukkueen.

Toinen entinen Mets-pelaaja Bret Saberhagen ei ole saanut omaa päiväänsä, vaikka joukkueessa vuosina 1992–1995 pelannut syöttäjä on saanut Metsiltä 250 000 dollaria vuodessa. Tämä yksisuuntainen rahaliikenne alkoi 2004 ja päättyy vuonna 2029. Maksukuvio toimi myöhemmin inspiraationa Bonillan kanssa tehdylle älyttömälle sovinnolle.

NHL:n New York Islanders maksoi Aleksei Jašinille palkkaa vielä kahdeksan vuotta tämän viimeisen NHL-ottelun jälkeen. Vielä paremmaksi Islanders on kuitenkin laittanut entisen ykkösvarauksensa Rick DiPietron kohdalla.

Rick DiPietro (vas.) pelasi urallaan myös Yhdysvaltojen maajoukkueen riveissä. Kuvassa Leijonien Sami Kapanen tekee maalin häntä vastaan vuoden 2001 MM-välierässä.

Islanders solmi loukkaantumisherkkänä tunnetun DiPietron kanssa käsittämättömän 15-vuotisen, 67,5 miljoonan dollarin sopimuksen vuonna 2006. Siitä ei ehtinyt kulua edes puolia, ennen kuin Islanders osti DiPietron ulos vuonna 2013.

DiPietro pelasi viimeiset ammattilaispelinsä saman vuoden marraskuussa. Tilipäivät kuitenkin jatkuvat, sillä Islanders maksaa nykyään radiojuontajana työskentelevälle DiPietrolle 1,5 miljoonaa vuodessa vielä koko 2020-luvun ajan.

Suomalaisista entisistä ammattiurheilijoista samaan kastiin kuuluu jääkiekkoilija Ville Leino. Nykyisin vaatesuunnittelijana ja yrittäjänä toimiva Leino solmi aikanaan 27 miljoonan dollarin (noin 24 miljoonan euron) ja kuuden vuoden sopimuksen NHL-seura Buffalo Sabresin kanssa.

Leino pelasi vain muutaman kauden Buffalossa, joka osti Leinon sopimuksen ulos. Tästä seurasi se, että Leino saa vielä tänä vuonna Buffalosta palkkaa suunnilleen saman verran kuin Bobby Bonilla, eli 1,2 miljoonaa dollaria, noin miljoona euroa.

Ammattilaisena nyt 36-vuotias Leino pelasi viimeksi kaudella 2016–2017 Växjössa Ruotsin liigassa.

Lähteet: ESPN, The New York Times, The Wall Street Journal