Veikkausliigan kausi 2020 alkaa 256 päivän mittaisen odotuksen jälkeen. Poikkeuksellisella kaudella on koronaviruspandemian aiheuttamana muutoksia, jotka vaikuttavat joukkueiden harjoitteluun sekä pelaajien että seurojen talouteen. Voittajana poikkeustilasta selviävät liigan vahvat ja ehjät joukkueet.

Tänään alkaa veikkausliigakausi, joka jää kaikessa kummallisuudessaan historian kirjoihin. Koronaviruspandemian takia jo entuudestaan erittäin pitkästä harjoituskaudesta tuli tolkuttoman pitkä: kahdeksan kuukauden mittainen.

Alkava kausi pitää sisällään todella paljon kysymysmerkkejä, mitä tulee joukkueiden ja pelaajien fyysiseen ja henkiseen valmiuteen.

”On mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu. Tuntematonta kohti mennään”, Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss sanoi kauden alun kynnyksellä.

Kun kausi alkaa keskiviikkona, on se puristettu seitsemän sijasta viiden kuukauden mittaiseksi. Joukkueet pelaavat 27 ottelua tiiviissä tahdissa. Neljässä kuukaudessa pelataan ensin kaksinkertainen runkosarja ja sen jälkeen yksinkertaiset ylä- ja alaloppusarjat. Kaudella 2019 käyttöön otettua lopputurnausta ei pelata.

Sääntöihin on tullut koronaviruspandemian vuoksi tilapäisiä muutoksia, kun kolmen vaihdon sijasta sallitaan viisi vaihtoa. Yleisörajoitukset ovat voimassa vielä alkukaudella.

Jotain pysyvääkin sentään on jäljellä.

Yhdentoista viime vuoden aikana kahdeksan Suomen mestaruutta voittanut Helsingin Jalkapalloklubi on jälleen ennakkosuosikki. Materiaaliltaan HJK vaikuttaa täysin ylivoimaiselta, ja se näkyy myös 1,6 miljoonan euron pelaajabudjetissa, joka on 700 000 euroa suurempi kuin Seinäjoen Jalkapallokerholla, jonka budjetti on toiseksi suurin.

”Joukkueessa pitää olla yhtenäisyyttä ja sisäistä kuria.”

Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss on tehnyt viime kausilla hyvää jälkeä pienillä resursseilla.

Viime vuonna liiga jakautui ikään kuin kolmeen kastiin. Runkosarjan perusteella omaksi kolmikokseen erottautuivat FC Inter, KuPS ja Ilves, niiden takana tuli tasainen keskikasti ja häntäpäässä oli oma kolmikkonsa.

Tällä kaudella voi hyvinkin käydä niin, että liigan kärkijoukkueet karkaavat jälleen kauas alakastin joukkueilta. HJK vetänee yläkertaa ja sitä jahdannevat FC Honka, mestari KuPS ja Inter eli viime vuoden mitalistijoukkueet. HS:n kausiarviossa paikkansa ylemmässä loppusarjassa ottavat vielä Ilves ja HIFK.

Joukkueiden pelaajamateriaalien eroja tasoittaa kuitenkin arvaamaton koronaviruspandemia kaikkine rajoituksineen. Joukkueharjoitukset keskeytyivät pariksi kuukaudeksi keväällä, ja pelaajat joutuivat tekemään paljon yksin töitä.

Ilveksen päävalmentajan Jarkko Wissin mukaan epävarmuustekijöitä on kauden alla paljon.

”Yhteistä aikaa on ollut vähän. Pelaajat ovat erilaisia, ja jotkut ovat varmasti harjoitelleet laadukkaasti ja toiset olisivat tarvinneet enemmän ohjausta”, Wiss sanoo.

Poikkeustilanteessa joukkueet, joilla on ollut vähän vaihtuvuutta ovat vahvoilla. Yksi niistä on Ilves, joka on liiganousunsa jälkeen tehnyt viiden vuoden ajan nousujohteista työtä. Samaan aikaan sillä on ollut yksi liigan pienimmistä pelaajabudjeteista.

Neljällä viime kaudella Ilves on ollut kerta toisensa jälkeen yllättäen mitalikolmikon kannoilla ja kerran mitaleilla. Wissin mukaan tamperelaisten menestys on ollut kiinni päivittäisestä tekemisestä.

”Sen pitää olla laadukasta. Joukkueessa pitää olla yhtenäisyyttä ja sisäistä kuria, että ei hyväksytä harjoituksissa sitä, että joku haluaisi mennä helpommalla. Olemme saaneet hyvän tekemisen meiningin”, Wiss sanoo.

Wissin mukaan Ilveksen kakkosjoukkueen nouseminen kolmannelle sarjatasolle, Kakkoseen on auttanut. Ilveksen harjoitusryhmän pelaajien taso ei vaihtele enää niin paljon kuin aiemmin.

”Olemme saaneet hyviä nuoria mukaan, ja se on mahdollistanut sen, että meillä on ollut paljon pelaajia harjoituksissa. Silloin olemme voineet harjoitella joukkuetaktisia asioita.”

Ilveksen pelaajabudjetti nousi täksi kaudeksi, mutta Wissin mukaan korona söi rahoja. Joukkueeseen oli tarkoitus hankkia yksi laadukas hyökkääjä lisää keväällä.

”Ajatus oli, että elokuussa olisi vahvistettu joukkuetta, mutta en usko, että se on tässä tilanteessa mahdollista. Nyt se raha on tavallaan lähtenyt pois. Sen voi terveellä järjellä päätellä. Olemme puolittaneet palkkoja kahden kuukauden ajan, niin ei sitä samaa rahaa ole käytössä.”

”Jos moraali rapistuu, siinä ei tee hallaa kuin itselleen.”

FC Hongan päävalmentaja Vesa Vasara halusi tuoda muutosta joukkueeseensa muuttamalla pelitapaa.

Pelaajien taloustilanne on yksi tekijä, jonka merkittävyyttä joukkueisiin on vaikea arvioida. Monessa joukkueessa leikattiin tai jopa puolitettiin palkkoja kevään aikana. Esimerkiksi viime vuoden pronssijoukkueessa FC Hongassa pelaajat ja valmentajat saavat heinäkuussa ensimmäisen oikean suuruisen palkkansa pariin kuukauteen.

FC Hongan päävalmentaja Vesa Vasara toteaa, että sekä pelaajat että valmentajat olivat samassa tilanteessa.

”Huono tilanne. Ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa kuin pitää itsestä niin hyvää huolta, että pelien alkaessa olemme mahdollisimman hyvässä iskussa. Sama koskee valmentajia. On pitänyt antaa tukea, kun on leikattu palkkoja”, Vesa Vasara sanoo.

Vasaran mukaan palkkaleikkausten vaikutukset eivät kuitenkaan näkyneet enää joukkueharjoitusten alettua.

”On ihanteellista, kun on sellaisia valmentajia ja pelaajia, joiden työmoraaliin tilanteella ei ole ollut vaikutusta. Jos moraali rapistuu, siinä ei tee hallaa kuin itselleen, vaikka kuinka ottaisi päähän, että ei saa tarpeeksi rahaa.”

Honka on yksi niistä joukkueista, jotka voivat kaiken onnistuessa haastaa mestarisuosikki HJK:n. Honka on kauden ennakkoarviossa nostettu haastajaksi.

”Viime vuonna meidät nostettiin arvioissa samoille paikoille. Pitää olla ylpeä siitä, mitä olemme tehneet aikaisemmin. Meidän pitää pystyä parantamaan aiemmasta ja myös haastaa HJK”, Vasara sanoo.

Hongassa on tapahtunut melko vähän muutoksia joukkueessa ja organisaatiossa muutenkaan. Vasara puhuu silti muutoksen tärkeydestä.

”Muutos on elämässä tärkeätä, ja muutos pitää hallita. Haemme muutosta toimintaan, virikkeitä ja pelaamista aktiivisemmaksi.”

Honka pelanneekin tällä kaudella pitkälti 3–4–3-ryhmityksellä, jossa ylimpien pelaajien paikat ja tehtävät voivat vaihtua.

”Se muutos antaa haasteita vanhalle rungolle. Sitten meillä on uusia pelaajia, jotka toivottavasti ottavat paikkansa joukkueesta.”

”Maalintekijöiden nimet vaihtuvat, mutta tyyli ei vaihdu.”

FC Interin päävalmentaja José Riveiro teki heti ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan kaudella 2019 erinomaista työtä.

Toisessa haastajajoukkueessa Interissä luotetaan oman prosessiin pysyvyyteen. Suuria muutoksia ei tarvita. Joukkueesta lähtivät yhteensä 22 maalia tehneet Filip Valenčič ja Mika Ojala, mutta päävalmentaja José Riveiro ei vaikuta kovin huolestuneelta.

”Filip ja Mika olivat tärkeitä pelaajia. Sitä ei käy kiistäminen.”

Riveiro luottaa kuitenkin siihen, että valittu pelitapa tuottaa maalipaikkoja muille pelaajille.

”Tapa, jolla pelaamme on samanlainen, joten maalintekijöiden nimet vaihtuvat, mutta tyyli ei vaihdu.”

Riveiron mukaan joukkueilla on tiiviin pelitahdin takia vähemmän aikaa kehittää peliä kauden aikana. Se vaikuttanee hänen mukaansa siihen, että monilla joukkueilla on kiire saada tuloksia nopeasti.

”Meillä on heinäkuussa kuusi peliä, mikä on lähes neljännes kaudesta. Toivon, että oma joukkueeni ei koe sellaista kiireen tuntua.”

Riveiro sanoo, ettei uhraa minuuttiakaan viime kauden miettimiselle. Hän sanoo tähtäävänsä siihen, että joukkue pelaa kunkin tulevan pelin parhaan kykynsä mukaan. Ottelu kerrallaan. Muutaman kuukauden päästä on sitten aika katsoa, mikä joukkueen sijoitus on.

”Meillä on kaikilla vastuumme.”

Jani Honkavaara siirtyi mestarijoukkue KuPSista päävalmentajaksi uutta nousua rakentavaan SJK:hon.

Viime kauden mestarivalmentaja Jani Honkavaara siirtyi Kuopion Palloseurasta Seinäjoen Jalkapallokerhoon ja joutui valtavan rakennustyön keskelle. Joukkueesta lähti paljon pelaajia, mutta ennen kaikkea hänen pitää saada seuraan takaisin menestymisen kulttuuri.

SJK:n entinen päävalmentaja Simo Valakari loi Seinäjoelle menestyvän joukkueen ja hetkellisesti voittamisen kulttuurin. SJK voitti mestaruuden 2015 ja seuraavana vuonna cupin. Hänen potkujensa jälkeen voittamisen kulttuuri rapistui, ja osa joukkueesta haikaili Valakarin perään.

Honkavaara kärjistää ja sanoo, että takavuosina SJK:ssa pelaajat ovat päättäneet, kuka valmentaa.

”Voittamisen kulttuuri on Valakarin lähdön myötä lähtenyt. Oliko kyse siitä, että kulttuuri sitoutui voimakkaasti häneen? Uskon, että pelaajatkin toivat menestystä. Valakarilla oli hyvä joukkue. Hänen mukanaan lähti mielestäni paljon sitä voittamisen kulttuuria. Mielestäni kulttuurin olisi kuitenkin pitänyt pysyä seurassa”, Honkavaara sanoo.

”Meillä on kaikilla vastuumme. Koko valmennustiimin ja joukkueen pitää olla vastuussa kulttuurin luomisesta. Silloin vastoinkäymiset on helpompi kestää.”

”En halua, että SJK voittaa tai häviää minun takiani. Meidän seurakulttuurin ja työnteon kulttuurin pitää olla niin vahva, että jätkät uskovat, että voitamme.”

Honkavaaran mukaan SJK on viime vuosina pudonnut hyvän alun jälkeen muiden kyydistä, ja siihen pitää saada muutos.

”Joukkueen ilmeen muuttaminen on isoin juttu. Haluamme, että pystymme kilpailemaan loppuun asti. Haluamme olla kärjen tuntumassa. Palautamme sillä tavalla uskottavuuden, joka on viime vuosina karissut.”

SJK on uuden prosessin alussa, eikä seurassa odoteta heti menestystä. Tämä kausi meneekin pitkälti uuden prosessin alulle panemiseen. Honkavaaran pitää kasvattaa nuorista pelaajista entistä parempia.

”Meillä meni kolme vuotta KuPSissa rakentaa mestarijoukkue.”

Kuinka monta vuotta menee SJK:ssa?

”Kolme vuotta siinä menee.”

HS:n arvio Veikkausliigan kaudesta 2020: Pääkaupunkiseudun kaksikko kärjessä

Paluumuuttaja Atomu Tanaka on yksi kivikovan HJK:n uusista pelaajista tällä kaudella.

Arvio: HJK:n pelaajamateriaali on kaikkein paras ja levein tällä kaudella. Päävalmentaja Toni Koskela on päässyt ajamaan puolikkaan viime kauden jäljiltä omaa pelitapaansa joukkueeseen, ja aiempaa aggressiivisempi pelitapa tuottanee enemmän maalipaikkoja kuin viime kaudella. Resurssit ja uusiutunut valmennus tuovat mestaruuspystin takaisin Töölöön.

Arvio: FC Hongan hyvän sijoituksen puolesta puhuu joukkueen vakaus ja kokemus. Hongan joukkueen keski-ikä on 27, joka on Veikkausliigan korkein. On jonkinlainen kysymysmerkki, miten joukkueen leveys riittää avauskokoonpanon jälkeen. Puolustus on oikein hyvä, keskikenttä hyvä ja hyökkäyspäässä on laatunsa osoittaneita pelaajia.

Arvio: Ennakoidaan maltillista mestaruuskrapulaa mestari KuPSille. Joukkueesta on lähtenyt paljon tärkeitä palasia: päävalmentaja, kapteeni ja hyviä pelaajia. Vaihtuvuus on ollut suurta, ja poikkeustilan jälkeen vaihtuvuus entistä merkittävämpi tekijä. Joukkueen materiaalin leveys ei ole riittävä mestaruuteen.

Arvio: Interin päävalmentaja José Riveiro on liigan parhaimpia valmentajia. Sen hän osoitti apuvalmentajana HJK:ssa mestaruuskausilla 2017–2018 ja ensimmäisellä päävalmentajakaudellaan Interissä. Interiltä lähti kuitenkin niin paljon hyökkäystehoja, että se vaikuttanee merkittävästi. Riveiro pitänee seuran silti mitalikamppailussa.

Arvio: Ilveksestä ja päävalmentaja Jarkko Wissin tekemästä hyvästä työstä ei puhuta tarpeeksi. Liigan alemman kastin pelaajabudjetilla Wiss on kerta toisensa jälkeen yllättänyt. Enää ei voi puhua yllätyksestä, jos Ilves on ylemmässä keskikastissa ja lähellä mitalia. Mukana mitalikamppailussa.

Arvio: HIFK yllätti viime kaudella raivokkaalla prässipelillään. Myös se yllätti, miten omistajanvaihdos taustayhtiössä toi lisäresursseja ja vaikutti pelaajamateriaaliin. HIFK on nostanut pelaajabudjettia, ja sillä vaikuttaisi olevan jonkin verran parempi joukkue kuin viime kaudella. Parhaimmillaan voi sijoittua jopa ylempään keskikastiin.

Arvio: Tällä kaudella alkaa mestarivalmentaja Jani Honkavaaran rakennusprosessi Seinäjoella. Honkavaara on saanut uusittua SJK:n joukkuetta, mutta onko se vieläkään aivan hänen näköisensä? Pelaajabudjetti on liigan toiseksi korkein, mutta onko joukkue toiseksi laadukkain? Honkavaara nostanee ensimmäisellä kaudellaan SJK:n sijoitusta, mutta mitalitaisteluun nousukurssi ei riittäne.

Arvio: FC Haka ja Teemu Tainio pelasivat sensaatiomaisen kauden Ykkösessä joukkueella, jonka ei pitänyt olla Ykkösen voittaja. Tainio osoitti, että hänellä on kykyjä tehdä hyvä joukkue. Tainiolla ja Hakalla on hyvät edellytykset pelata monille nousijajoukkueille tyypillisesti hyvä ensimmäinen kausi liigassa.

Arvio: FC Lahden kurssi on ollut laskusuunnassa jo useamman vuoden. Tarkan markan pelillä toimiva seura pysynee riittävän kaukana putoamisuhasta, mutta yläsarjaan ei riitä rahkeita. Puolustuksessa on kokemusta, keskikentällä samoin, mutta hyökkäys näyttää liian kapealta. Liian paljon on paluumuuttaja Vahid Hambon varassa.

Arvio: IFK Mariehamnin joukkueen jatkuvuus on rikkoutunut. Mestarivalmentaja Peter Lundberg lähti Palloliittoon, ja joukkue ei ole yhtä ruotsalainen tai suomenruotsalainen kuin aiemmin. Uusien pelaajien joukossa on paljon pelaajia, joiden kurssi on ollut laskusuunnassa. Uusi päävalmentaja Lukas Syberyjski tulee vaikeaan vaiheeseen sarjatasolle, jolla hän ei ole aiemmin valmentanut. Liian paljon kysymysmerkkejä.

Arvio: Suomen cupin pelien perusteella TPS:llä vaikuttaisi olevan hyviä uusia ulkomaisia pelaajia. Joukkueen materiaali muuten on ohut ja laadultaan liigan heikompaa kastia. Uudella päävalmentajalla Tommi Pikkaraisella on hyvin vaikea urakka pitää joukkue liiganousun jäljiltä liigassa. TPS:llä on hissijoukkueen resurssit, ja siksi putoaminen uhkaa.

Arvio: RoPS on nyt pahassa romahdusvaarassa. Joukkueen parhaimpia pelaajia lähti muualle, eivätkä tulijat ole paikanneet aukkoja. Taloudellisesti HJK:n apu valmentaja- ja pelaajaostoina on pitänyt RoPSin sieraimia pinnalla. Joukkueesta saattaa vielä lähteä kesän aikana laitapakki Juho Hyvärinen, joka on joukkueen paras puolustaja.

