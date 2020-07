Espanjan jalkapalloliigan voitosta kamppaileva Barcelona joutui tyytymään tasapeliin tiistai-illan myöhäisottelussa. Atletico Madridia vastaan pelattu ottelu päättyi 2–2.

Voitolla Barcelona olisi voinut ainakin hetkellisesti ohittaa nyt pisteen etumatkan päässä olevan sarjajohtaja Real Madridin.

Real on pelannut yhden ottelun vähemmän kuin Barcelona ja on vahvasti kiinni mestaruudessa. Real kohtaa torstaina Getafen, minkä jälkeen kärkikaksikolla on pelaamatta enää viisi ottelua.

Tasapisteissä Real voittaa mestaruuden keskinäisten otteluiden perusteella.

Maanantain ottelun alkupuolella Atletico Madridin Diego Costa ohjasi kulmapotkutilanteessa pallon omaan maaliin. Seurakaveri Saul tasoitti pelin rangaistuspotkusta 19. minuutilla. Hän onnistui rangaistuspotkussa myös toisella puoliajalla.

Barcelonan Lionel Messi teki uransa 700. maalin toisen puoliajan alussa. Maali syntyi rangaistuspotkusta.

Atletico Madrid on liigassa kolmantena, 11 pistettä Barcelonaa jäljessä.