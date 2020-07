George Russell, Charles Leclerc ja Alex Albon olivat vakiokasvoja formula ykkösten e-urheilusarjassa kevään aikana. 22-vuotiaat Russell ja Leclerc sekä 24-vuotias Albon edustavat uutta formulasukupolvea, joka on kasvanut simulaattorien ja videopelien parissa. Mutta onko tuhansista virtuaalikierroksista etua, kun kisatauon jälkeen lähtöruudukkoon asettuu vastaan esimerkiksi Kimi Räikkönen, joka on startannut F1-kisaan yli 300 kertaa?

”F1-sarjaan nousevat kuljettajat ovat kaikki taitavia, ja takana on pitkä urasta kartingista ja pikkuformuloista lähtien. Joka äijällä on paljon kokemusta, mutta jos olet ajanut 300 kisaa versus alle 50 kisaa, niin onhan sillä merkitystä. Kokeneilla kuljettajilla on puolellaan pieni etu”, arvioi yli 400 viikonloppua F1-varikolla viettänyt Erkki Mustakari.

20 kisakuljettajasta kaikkiaan 11 kävi tauolla hakemassa kisatuntumaa rengas rengasta vasten formuloiden videopelisarjan kisoista. Mustakari muistuttaa, ettei pikseleistä ruudulla saa koskaan samaa tunnetta kuin jarruttaessa mutkaan yli 300 kilometrin tuntivauhtivauhdista.

”Kun virtuaalikisassa ajaa kolarin, niin ei satu eikä tapahdu mitään. Kun oikeassa kisassa tapahtuu, niin se sattuu ja kaasujalka ei välttämättä ole enää jatkossa niin raskas”, Mustakari maalaa eroja.

”Virtuaalikisojen hyödyt ovat siinä, jos joku rata on uusi tai outo. Se ei välttämättä edellytä edes kilpailua, vaan rataan voi tutustua ajamalla kierroksia simulaattorissa.”

Formulakausi alkaa kuukausien tauon jälkeen kahdella kilpailulla Itävallassa. Mercedes-kuljettaja Valtteri Bottas on viihtynyt Red Bull Ringin radalla vuosien saatossa erinomaisesti, mikä povaa hyvää suomalaisen kauden aloitukselle. Bottas ajoi Itävallassa paalulta voittoon vuonna 2017 ja oli aika-ajojen nopein myös 2018, jolloin kisa katkesi tekniseen vikaan 14. kierroksella. Viime vuoden kisassa Bottas oli kolmas.

”Jollain kumman tavalla kuljettajat tykästyvät toisiin ratoihin. Sitä on vaikea selittää. Kimille se on Belgian Spa ja Valtterista voidaan jo nyt sanoa, että Itävalta on hänelle hyvä paikka”, Mustakari miettii.

”Muistan, kun Valtteri ajoi Williamsilla, niin hän laittoi mersukaksikolle Rosberg-Hamilton tosissaan hanttiin nimenomaan Itävallassa. Valtterilta voidaan odottaa hyvää kilpailua”, Mustakari tietää.

Mercedes on myös kaluston puolesta ennakkosuosikki, kun Ferrarin talvitestit menivät penkin alle ja Red Bullin iskukyky Hondan moottorilla on arvoitus.

”Valtterin etuna on, että talvitesteistä tiedetään auton olevan hyvä ja menevän pirun kovaa.”

Toistaiseksi kilpailukalenterissa on kahdeksan kilpailua, jotka ajetaan kymmenessä viikossa. Formula ykkösissä ei ole koskaan aiemmin kilpailtu yhtä tiheästi. Mustakari muistaa F1-testaamisen kultakauden ja siksi nykyinen kilpailutahti ei häntä hätkähdytä.

”(Mika) Häkkisen vuosina kuljettajat ajoivat viikonloput, kävivät maanantaina kotona, testasivat tiistaista torstaihin ja lähtivät taas kisoihin. Ennen ajettiin testejä ihan mielettömiä määriä. Kuljettajat haluavat hullunlailla ajaa. He vain tykkäävät, kun saa ajaa tiheään tahtiin”, Mustakari uskoo.

Tiiviissä kisatahdissa kokeneet kuljettajat ja tallit voivat löytää oikeat säädöt nopeasti.

”Kokemus sanoo, että tämä asia tehtynä näin toimi viimeksi. Nuorilla kuljettajilla ei ole tätä kokemuspankkia apunaan.”