Suomen jääkiekkomaajoukkueen maalivahtivalmentajanakin kuusi vuotta toiminut Jari Kaarela, 61, jatkaa valmennusuraansa Sibirissa Venäjällä.

Tamperelaislähtöinen Kaarela on kokenein suomalaisvalmentaja KHL-liigassa. Alkava kausi on jo kymmenes KHL:ssa, ja lisäksi hän valmensi yhden kauden Valko-Venäjän maajoukkueita. Karriääri on melkoinen, sillä työpaikkoina on ollut suurseuroja kuten Lokomotiv, Magnitogorsk, TsSKA ja SKA. Viimeiset kolme kautta Kaarela toimi Sotšissa.

Sibirin valmennustiimi jatkaa muuten entisellään päävalmentaja Nikolai Zavaruhinin johdolla, ainoastaan Kaarela on uusi mies joukossa. Kakkosvalmentaja, KHL:ssa päävalmentajanakin toiminut Oleg Orehovski on Kaarelalle tuttu mies Sotshista. Tuttu on myös Sibirin maalivahti Harri Säteri, jota Kaarela valmensi HPK:ssa.

”Sotšin varustekassilla siellä ei pärjää”, Kaarela naureskeli paikkakunnan vaihdostaan.

Venäjän ainoassa subtrooppisessa vyöhykkeessä sijaitsevassa Sotšissa palmut huojuvat läpi vuoden, kun taas Siperiassa pakkanen paukkuu tunnetusti.

”Hieno paikka se on, yli miljoonan asukkaan hullu lätkäkaupunki. Kotimatka kuitenkin pitenee parilla tunnilla Moskovaankin verrattuna. Viimeinen iso jääkiekkopaikka ennen rannikkoa itään päin mentäessä”, Kaarela selvittää.

Seuraava haaste Kaarelalle on rajanylitys Venäjälle, mutta sekin on luvattu järjestää. Kustannuspaikalle Kaarelan pitäisi ilmestyä viimeistään 15. heinäkuuta.

KHL-kausi loppui keväällä ensimmäisen playoff-kierroksen jälkeen koronavirusepidemian takia. Sibir ehti pudottaa ennakkosuosikki Avtomobilistin jatkosta, joten vähintään pudotuspelipaikkaa joukkue hakee alkavallakin kaudella.

Sibir pelaa vuonna 1964 valmistuneessa 7 400 henkeä vetävässä ikivanhassa jäähallissa, mutta vuoden 2021 nuorten MM-kisat pelattaneen jo Novosibirskin uudessa 12 500 hengen jääpalatsissa.