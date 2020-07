Amerikkalainen jalkapallo

Joukko sijoitusyhtiöitä ja osakkeenomistajia on lähettänyt Nikelle, Fedexille ja Pepsicolle vaatimuksen lopettaa sponsoriyhteistyö amerikkalaisen jalkapallon joukkueen Washington Redskinsin kanssa.

Yhteistyö tulisi vetoomuksen lähettäneiden mukaan lopettaa, mikäli joukkue ei vaihda nimeään. Asiasta kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan Adweek-julkaisu.

Joukkueen nimi Redskins on herättänyt vastarintaa jo pitkään. Suomeksi redskin-sana käännetään useimmiten punanahaksi.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan sanaa ovat tyypillisesti käyttäneet esimerkiksi lännenelokuvien valkoiset hahmot viittaamaan alkuperäisamerikkalaisiin.

Monet alkuperäisamerikkalaiset ryhmät ovat sanoneet, että nimi on rasistinen. Nimen lisäksi joukkueen tunnuksessa on alkuperäisamerikkalainen hahmo.

Fedex on joukkueen kotiareenan nimikkosponsori ja Nike esimerkiksi toimittaa joukkueelle pelivarusteita, joissa nimi ja logo esiintyvät.

Vetoomukset on Adweekin mukaan lähetetty yrityksiin kirjeiden muodossa. Vetoomusten takana oli 87 yhtiötä, joita olivat esimerkiksi First Peoples Worldwide, Oneida Nation Trust Enrollment Committee ja TrilliumAsset Management.

Artikkelin mukaan mukana olevien sijoitusyhtiöiden ja osakkeenomistajien varallisuus yhdistettynä on 620 miljardia dollaria eli noin 700 miljardia euroa.

”Tämä on osa laajempaa liikettä, jossa alkuperäiskansat ovat mukana”, sanoo alkuperäiskansojen asioita edistävän First Peoples Worldwiden johtaja Carla Fredericks.

”Alkuperäiskansat jätettiin ulos 1960-luvun kansalaisoikeusliikkeestä monilla tavoin. Meidän olomme reservaateissa olivat niin kamalat, että mahdollisuutemme osallistua julkiseen keskusteluun olivat rajoitetut.”

Fredericksin mukaan sosiaalinen media on muuttanut tämän.

Adweekin mukaan Nike ja Pepsi kieltäytyivät kommentoimasta kirjeitä ja Fedex pyysi ohjaamaan kysymykset joukkueen nimestä seuran omistajalle. Myös seura kieltäytyi kommentoimasta.

Washington Redskinsin omistaa Daniel Snyder. Hän on sanonut aiemmin, että niin kauan kuin hän on johdossa, joukkueen nimi ei vaihdu.

Viime viikolla Redskins jäädytti seuran ensimmäisen mustan pelaajan Bobby Mitchellin numeron. Mitchell tuli seuraan vuonna 1962, kun kaikki muut tuolloiset NFL-joukkueet olivat jo palkanneet mustia pelaajia.

Washington Redskinsin vaatteita myynnissä urheilukaupassa Virginiassa.

Erityisesti Nikea on viime aikoina jopa kehuttu siitä, kuinka se on tukenut Yhdysvalloissa käynnissä olevia rasisminvastaisia mielenilmauksia ja Black Lives Matter -liikettä.

Kirjeessään sijoitusyhtiöt ja osakkeenomistajat mainitsivat tämän. He sanoivat arvostavansa sitä, että Nike on tukenut protesteja ja sanonut muun muassa pyrkivänsä roolimalliksi siinä, miten monimuotoinen yritys toimii.

”Kuitenkin Nike tarjoaa joukkueasut ja varusteet NFL-joukkueelle, joka kantaa tuota logoa ja nimeä”, kirjeessä sanottiin.

”Lisäksi se tuottaa ja myy tuhansia pelipaitoja ja muita asusteita, joissa on joukkueen rasistinen nimi ja logo. Tämä yhteys ja rasismin edistäminen ovat vastoin yrityksen ilmaisemia ajatuksia.”

Nikella on sopimus koko NFL-liigan kanssa niin, että se toimittaa peliasut kaikille joukkueille.

Kesän ja kevään aikana vilkkaana käyty rasismikeskustelu on saanut monia yrityksiä vaihtamaan tuotteidensa nimiä ja pakkauksia. Esimerkiksi juuri Pepsi on ilmoittanut uudistavansa Aunt Jemima -tuotemerkkinsä.

Suomessa on keskusteltu esimerkiksi Eskimo-jäätelön nimestä, jonka käyttöä Froneri Finland nyt tarkastelee.

Yritykset ovat ottaneet kantaa poliittisesti myös siten, että ne ovat erityisesti Yhdysvalloissa alkaneet boikotoida Facebookia vetämällä mainoksensa pois yhtiön alustoilta. Niiden mielestä Facebook ei muun muassa puutu vihapuheeseen tarpeeksi.

Esimerkiksi Adidas, Unilever, Verizon ja SAP ovat mukana boikotissa.

Urheilumaailmassa myös esimerkiksi jääkiekkoseura Chicago Blackhawks on saanut arvostelua siitä, että joukkueen logossa on alkuperäisamerikkalainen hahmo. Samankaltaisia hahmoja on myös muiden yhdysvaltalaisseurojen ja suomalaistenkin seurojen logoissa.