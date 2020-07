Koripallon NBA-joukkue Los Angeles Lakers hankki takamiesosastolleen yllätyspelaajan heinäkuun lopussa alkavaan kauden päätösturnaukseen.

Seura ilmoitti keskiviikkona värvänneensä loppukauden ajaksi 34-vuotiaan J.R. Smithin, joka juhli nykyisen Lakersin tähtipelaajan LeBron Jamesin kanssa NBA:n mestaruutta Cleveland Cavaliersissa vuonna 2016.

Smith paikkaa lopputurnauksessa ennen kaikkea Avery Bradleyn jättämän aukon. Bradley vetäytyi pois kauden huipennuksesta perhesyiden takia.

Smith ei ole pelannut NBA-ottelua marraskuun 2018 jälkeen. Cavaliers ilmoitti tuolloin, että Smith ei enää harjoittele tai pelaa joukkueen kanssa. Syynä oli Smithin The Athleticille antama haastattelu, jossa pelaaja sanoi, ettei Cavaliersin tavoitteena ole voittaa pelejä kauden aikana vaan hankkia mahdollisimman korkea valintavuoro seuraavan kesän varaustilaisuuteen.

Clevelandin kannattajat ottivat Smithin hampaisiinsa jo vuoden 2018 NBA-finaaleissa Golden State Warriorsia vastaan. Smith sai ensimmäisen loppuottelun viimeisillä sekunneilla hyökkäyspään levypallon, mutta ei yrittänyt korintekoa vaan kulutti peliajan loppuun. Myös LeBron James sätti kiivaasti joukkuetoveriaan tämän pelivalinnasta heti varsinaisen peliajan loputtua. Cleveland hävisi ottelun jatkoajalla, ja Warriors vei sarjan murskaavasti voitoin 4–0.

”Tiedämme, että hän pystyy auttamaan meitä”, Lakersin päävalmentaja Frank Vogel kertoi Seura hankki Smithin kokemuksensa takia.

”Tämä tyyppi on suuren luokan pelaaja, ja hän on todistanut sen uransa aikana. Tiedämme, että hän pystyy auttamaan meitä. Me melkein hankimme hänet jo aiemmin tänä vuonna, kun lisäsimme kokoonpanoomme Dion Waitersin, mutta nyt voimme nauttia molempien palveluksista”, Vogel kertoi Lakersin verkkosivuilla.

Ennen Cleveland-pestiään Smith edusti NBA:ssa New Orleans Hornetsia, Denver Nuggetsia ja New York Knicksiä, jossa Smith palkittiin sarjan parhaana kuudentena pelaajana kaudella 2012–13. Smith on summannut NBA-urallaan keskimäärin 12,5 pistettä ja 3,2 levypalloa. Hän on pussittanut NBA:n finaaleissa kaikkien aikojen neljänneksi eniten kolmen pisteen heittoja.

Lakers johti NBA:n länsilohkoa ennen koronaviruksen aiheuttamaa pelitaukoa. Liigan on tarkoitus palata koronatauolta 30. heinäkuuta, kun 22 joukkuetta jatkaa Floridan Orlandossa mestaruuskamppailua.