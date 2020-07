F1-kausi alkaa sunnuntaina Itävallassa koronaviruksen varjossa. Kausi voi olla myös viimeinen vuosiin, jossa Suomesta on kaksi kuljettajaa mukana autourheilun kuninkuusluokassa.

Kun Formula 1 -kauden 2020 ensimmäinen osakilpailu vihdoin ajetaan Spielbergin radalla Itävallassa, se on hyvin todennäköisesti suomalaisittain pitkän jatkumon viimeinen avauskilpailu.

Pitää palata vuoteen 2011 saakka, että F1-sirkuksessa oli vain yksi suomalainen kuljettaja. Tuolloin mukana oli Heikki Kovalainen.

Alfa Romeo -tallin Kimi Räikkönen ajaa melkoisella varmuudella viimeistä kauttaan autourheilun kuninkuusluokassa, mutta tietoa uran päättymisestä ei kenelläkään ole. Todennäköisesti Räikkönen joutuu kauden aikana useita kertoja raapimaan niskaansa, kun media tivaa häneltä: ”Joko voit vahvistaa, että ajat viimeistä kauttasi?”

Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjassa Räikkösen Paula-äiti paljastaa, että niskan raapiminen on merkki siitä, että kysymykset ottavat Kimiä päähän.

Päätöstä odotellessa huomattavasti kiinnostavampaa on se, miten Räikkönen menestyy Alfa Romeollaan normaalia lyhyemmällä kaudella, jossa tavoitteena on ajaa 15–18 kisaa. Avauskausi uudessa tallissa alkoi viime vuonna kohtuullisen hyvin, ja pisteitä tuli neljässä osakilpailuissa putkeen.

Kun muut tallit pystyivät kehittämään autoaan kauden jatkuessa, Alfa Romeon ongelmat kasvoivat ja tuli todella paljon pisteettömiä osakilpailuja. Lopulta Räikkönen jäi ilman MM-pisteitä kahdessatoista osakilpailussa 21:stä.

Alkava kausi näyttää suorastaan pahalta. Optimistisimmat F1-asiantuntijat olivat viime kauden alkupuolella nostamassa Alfa Romeota keskikastin talliksi Mercedeksen, Ferrarin ja Redbullin perään. Nyt kuitenkin äänet kelloissa sanovat, että Alfa Romeo kuuluu peräpään valvojiin ja että vain Williams-talli olisi heikompi.

Talvitestien päätöspäivänä Räikkönen ajoi päivän nopeinta vauhtia, 320 kilometriä tunnissa, käyttäen drs:ää eli säädettävää takasiipeä. Testipäivien tulokset eivät kuitenkaan kerro tallin iskukyvystä kovinkaan paljon.

Alfa Romeolla on myös tekeillä uusi simulaattori, mutta sen käyttöönotto siirtyy ensi vuoteen, joten tälle kaudelle siitä ei ole iloa. Tosin Räikkönen on jo ehtinyt toteamaan, että hän ei ole mitenkään innostunut mistään simulaattoreista.

Oma lukunsa Alfa Romeo -tallilla on uusi sponsori, puolalainen öljy-yhtiö Orlen, jonka myötä testikuljettajaksi nousi puolalainen Robert Kubica.

Viime kaudella Kubica oli Williamsilla peräpään valvojana. Etenkin jos tallin toinen kisakuljettaja, Antonio Giovinazzi, ajaa yhtä huonosti kuin viime kaudella, mikään ihme ei olisi, jos Orlenin pukumiehet alkaisivat pitää älämölöä Kubican puolesta.

Mercedes-tallin Valtteri Bottaksen tilanne on oikeastaan sama kuin viime kauden alla. Tulosta pitää tulla ja paljon, jos hän aikoo jatkaa pätkätyöläisenä parhaassa tallissa vuoden mittaisella sopimuksellaan.

Viime kauden Bottas aloitti räväkästi ja johti MM-sarjaa alkukaudesta. Koko Bottaksen olemus näytti muuttuneen talven aikana. Myös puheet olivat kovia ja osittain hiukan hölmöjäkin. Puhuttiin Bottaksen kakkosversiosta.

Viimeistään Budapestin osakilpailussa Bottaksen sulaminen oli jo melkoista eikä vähiten siksi, että tallipäällikkö Toto Wolff alkoi höpistä sekavia kuljettajavalinnoista.

Nyt Wolffilla on muitakin murheita kuin Bottaksen asema tallissa alkavan kauden jälkeen. Mitä tekee tämän hetken suurin formulanimi Lewis Hamilton? Tällä kaudella Hamilton hamuaa Michael Schumacherin rinnalle eli seitsemän maailmanmestaruuden mieheksi, mutta jatkaako Hamilton Mercedeksellä vuonna 2021? Jatkaako Wolff? Jatkaako Mercedes F1:ssä?

Tässä palapelissä Bottaksen toive aikaisesta jatkosopimuksesta on lähes mahdoton, mutta kohtuullista olisi suomalaisen kannalta, että viime kauden vedätykseltä vältyttäisiin. Se lienee kuitenkin varmaa, että Bottas jatkaa F1-sirkuksessa. Luotettavalle kuljettajalle on kysyntää, kenties Renaultin F1-tallissa?

Kysymyksiä on siis paljon, mutta niiden ei uskota vaikuttavan kuluvaan kauteen. Sen sijaan Mercedeksellä on uusi etu muihin talleihin verrattuna, ja se kulkee kirjainyhdistelmällä ”das”.

Kohukikka hämmästytti Barcelonan talvitesteissä, mutta se on kaiketi sääntöjenmukainen.

Das-järjestelmän avulla kuljettaja pystyy rattia liikuttamalla säätämään eturenkaiden aurauskulmia, jotka ovat olleet F1-insinöörien murheena jo vuosia. Kikan ydin on siinä, että Hamilton ja Bottas voivat nyt mutkiin tullessaan vaihtaa aurauskulman siten, että auto kääntyy paremmin. Suorilla he vastaavasti voivat suoristaa renkaat.

Hyöty on ennen muuta se, että renkaat kuluvat hiukan vähemmän eli kierroksia pystyy ajamaan enemmän tai saman määrän kuin aiemmin mutta paremmilla renkailla. Lisäksi das-systeemiä voi käyttää renkaiden lämmittämiseen aika-ajoissa ennen nopeaa kierrosta. Hyödyn todellinen merkitys selvinnee kauden aikana.

Sen sijaan se on selvää, että Mercedes ei pääse tällä kertaa yllättämään muita talleja avauskisassa: viime kauden alla Ferrari vaikutti olevan parhaassa vireessä, mutta jo aika-ajoissa Mersut menivät muilta karkuun.

Miten alkavalla kaudella käy? Jos Hamilton ei voita mestaruutta, seitsemättään, sitä voidaan pitää yllätyksenä. Nuorisoliigan edustajat eli Redbullin Max Verstappen ja Ferrarin Charles Leclerc himoitsevat Hamiltonin päänahkaa – puhumattakaan Bottaksesta. Nähdäänkö vielä Bottaksen versio kolme?

Lisäksi tallikuvioilla voi olla omat vaikutuksensa. Nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel ajaa viimeistä kauttaan Ferrarilla eikä varmasti aio olla Leclercin kakkoskuski. McLaren-tallin Carlos Sainz junior siirtyy ensi kaudella Vettelin tilalle Ferrarille: siinäkin voi olla omat vääntönsä.

Oma lukunsa on koronavirus, jonka vaikutus F1:een voi olla suurempi kuin mitkään tallien kuviot. Joka tapauksessa kisat ajetaan ainakin aluksi tyhjille katsomoille. Kauden edetessä F1 toivoo, että yleisöäkin voisi päästää lehtereille, mikäli koronatilanne helpottuu.

Lisäksi tallien henkilökuntamäärä on rajattu 80:een, maskien tai visiirien käyttö on pakollista sekä koronatestit tehdään ja lämpötilat mitataan kaikilta.

”Opimme jokaisesta kisasta. Tämä on nyt F1:n luonne. Lähestymistapamme on hyvin sotilaallinen”, F1-johtaja Ross Brawn totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Muutenkin varikkoalueella on rajoitettu väkimäärää, esimerkiksi mediaa päästetään paikalle normaalia vähemmän. Kisat Suomeen välittävä C More tiedotti, että heiltä ei kauden ensimmäisissä kisoissa ole ketään kisapaikoilla.

Euroopan osakilpailujen jälkeen on tarkoitus jatkaa muilla mantereilla, mutta jää nähtäväksi, missä kisataan ja milloin.

F1-kauden avauskisa Itävallassa: aika-ajot lauantaina kello 15 ja kisa sunnuntaina kello 16.10 Suomen aikaa. C More näyttää suorina lähetyksinä.