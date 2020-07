Ranskan jalkapallomaajoukkueen entinen hyökkääjä Christophe Dugarry hyökkäsi verbaalisesti FC Barcelonan ja Argentiinan maajoukkueen tähden Lionel Messin kimppuun, kertoi ranskalainen urheilulehti L’Équipe torstaina.

Dugarry, vuoden 1998 maailmanmestari ja vuoden 2000 Euroopan mestari, otti kantaa Barcelonassa pieneen rooliin ajautuneen maanmiehensä Antoine Griezmannin puolesta Messiä vastaan.

”Mitä Griezmann oikein pelkää? Hän pelkää lasta, joka on 150 senttiä pitkä ja puoliksi autistinen. Hänen täytyy vain laittaa piirakka Messin suuhun, jos hänellä on ongelma”, Dugarry latasi L’Équipen mukaan radiokanava RMC:n podcastissaan.

”Griezmannin on näytettävä jossain vaiheessa, että hänellä on munaa. Olen sanonut vuoden ajan, että hänellä on ongelma Messin kanssa. Hänen on lyötävä Messiä kasvoihin.”

Podcastin kuuntelijoita järkyttäneet sanat eivät ole enää kuultavilla, sillä RMC on L’Équipen mukaan poistanut Messiä solvaavan osan Team Duga -podcastista. Dugarry pyysi torstaina anteeksi sanojaan Twitterissä.

”En missään vaiheessa halunnut leimata autismia sairastavia tai tehdä pilaa heistä. Se ei ollut tarkoitukseni”, Dugarry kirjoitti pahoitteluviestiinsä.