Oulun Kärpät on tehnyt ensi kaudeksi pelaajasopimuksen tšekkiläisen puolustajan Libor Sulakin kanssa. Sulak edusti viime kaudella KHL-seura Severstalia ja SM-liigassa KooKoota.

Kärpät vahvisti perjantaina myös hyökkääjä Samu Tuomaalan kaksivuotisen sopimuksen.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho määrittelee Sulakin monipuoliseksi, hyvin liikkuvaksi puolustajaksi.

”Libor on kansainvälisen tason pelaaja, joka on esiintynyt MM-kisoissa ja alkaa olla jo vakiokalustoa EHT:llä. Hän on erittäin tervetullut lisä nopeaan pelitapaamme, joka vaatii hyvää luistelua ja liikkuvuutta”, Aho kehui seuran tiedotteessa.

”Hän on meille tuttu pelaaja Liigasta, ja hän on jo osoittanut olevansa huippupelaaja tässä sarjassa.”, hän sanoo.

”Sulak on tulossa Ouluun heinä-elokuun vaihteessa.”