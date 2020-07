Pickala Golf Clubin Linda Henriksson ja Middle Tennesseen yliopistosta keväällä valmistunut Ilari Saulo juhlivat perjantaina Tampereella ensimmäistä kertaa urillaan golfin reikäpelin Suomen mestaruuksia.

Henriksson voitti naisten finaalissa Tampan yliopistosta keväällä 2020 valmistuneen Kiira Riihijärven 4/3.

”Tämä oli ensimmäinen reikäpelin mestaruuteni. Heinäkuun puolivälissä on varsinaiset lyöntipelin SM-kilpailut Seinäjoella. Alun perin ajattelin jo 5. heinäkuuta lähteä takaisin Floridaan, mutta koronatilanne on siellä aika epävarma. Seuraava tavoite on lähteä 28. heinäkuuta”, Henriksson sanoi.

Tampereen voitostaan hän sai palkintorahaa 1 700 euroa, Seinäjoella ykköspalkinto olisi 2 000 euroa.

Miesten puolella Saulo voitti Pickala Golfin Jesse Waaralinnan 1/0.

”Koko vuosi on sujunut hyvin, ja työ palkittiin mestaruudella. Toki voittaminen vaatii aina tuuria”, Saulo sanoi.

Maailmanlistalla sijalla 1 006 neljänneksi parhaana suomalaisena oleva Henriksson osallistui viime vuonna ensimmäisen kerran Yhdysvaltain kakkostason kiertueelle Symetra Tourille. Muita suomalaisia kiertueella olivat Yhdysvalloissa asuvat Matilda Castren ja Emily Penttilä.

”Osallistuin ennen Symetra Tourille lähtöä kolme vuotta Euroopan-kiertueen kilpailuihin. Haluan lähivuosina nousta Yhdysvaltain ykköstasolle, eikä Euroopasta sinne pääse”, perusteli 30-vuotias Henriksson päätöstään.

Rankingin kolme parasta suomalaista osallistuvat elokuussa Skotlannissa jatkuvalle Euroopan kiertueelle. He ovat rankingin 293:s Sanna Nuutinen, 304:s Ursula Wikström ja 434:s Noora Komulainen. Kolmikosta Komulainen putosi reikäpelin SM-kisoissa jo avauskierroksella, Wikström puolivälierissä Riihijärvelle.

”Nämä kolme päivää olivat fyysisesti aika raskaita, matseja kertyi viisi kappaletta. Keskiviikkona yksi, torstaina ja tänään kaksi. Finaalissa tein etuysillä viisi birdietä, toinen puoliskokin sujui hyvin”, Henriksson sanoi.

Henriksson ei nuorena harkinnut lähtöä Yhdysvaltojen yliopistoihin, mutta nykyään moni huippu valitsee sen reitin. Finaalissa toiseksi tullut Kiira Riihijärvi valmistui keväällä Tampan yliopistosta, ja hänet valittiin viime vuonna yliopistojen kakkostason vuoden parhaaksi pelaajaksi.

”Kun asia olisi ollut ajankohtainen, aika moni jätti yliopisto-opinnot kesken oltuaan siellä vain vuoden tai kaksi. Itse sain stipenditarjoukset ainakin Floridasta ja South Carolinasta, mutta päätin mennä Ruotsiin opiskelemaan”, Henriksson sanoi.

Mikäli Henriksson ei tänä kesänä uskalla koronapandemian takia lähteä pelaamaan Symetra Touria, palaa hän syyskuun alussa Etelä-Espanjaan yhdessä Vaasassa asuvan kihlattunsa Oskar Osalan kanssa.