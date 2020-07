Formula ykkösten avausviikonlopun puheenaiheeksi ennen kilpailutapahtumia on noussut Mercedeksen käyttämä DAS-järjestelmä. DAS on lyhenne englanninkielisistä sanoista dual axis steering, mikä suomennettuna tarkoittaa kaksiakselista ohjausta.

Kansainvälinen autourheiluliitto FIA on ilmoittanut aiemmin, että kaudella 2021 järjestelmää ei sallita. Näin ollen on mahdollista, että DAS jää yhden kauden tekniikaksi.

Red Bull teki perjantaina Itävallan aika-ajojen jälkeen protestin Mercedeksen järjestelmästä, sen jälkeen kun Mercedekset olivat ylivertaisessa vauhdissa kilpailijoihinsa nähden. Tuomarineuvosto päätti, että järjestelmä sallitaan. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kehui järjestelmää sen jälkeen nerokkaaksi ja sanoi, että Red Bull aikoo rakentaa vastaavan itselleen.

Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas kertoi helmikuussa Autosportin mukaan, että hän oli tiennyt järjestelmästä vuoden ajan. Kehitystyö on ollut pidempi.

Järjestelmä perustuu siihen, että kuljettajat voivat nykäistä tai painaa ratista, jolloin renkaiden aurauskulma muuttuu.

”Se tuo ohjaukseen ylimääräisen ulottuvuuden, josta toivomme hyötyvämme kauden aikana. Miten ja miksi tarkalleen ottaen käytämme sitä, sen tiedon pidämme itsellämme”, sanoi Mercedeksen suunnittelija James Allison sarjan kotisivuilla helmikuussa.

Renkaiden aurauskulmien kääntämisen avulla renkaat lämpiävät ja kuluvat tasaisemmin. DAS auttaa Mercedestä saamaan renkaat optimaaliseen asentoon sekä mutkissa että suorilla.

Normaalisti formula ykkösten renkaat ovat hieman ulospäin suunnatussa asennossa, mikä aiheuttaa renkaan sisäreunan nopeampaa kulumista.

Jos aurauskulmaa ei voi muuttaa, kyse on aina kompromissista: mutkissa ja suorilla renkaiden optimaalinen asento on erilainen. DAS tuo etua suorille ja sitä on arvioitu käyttökelpoisimmaksi radoilla, jolla suorat ovat pitkiä. Kauden ensimmäinen gp Itävallassa kuuluu tähän ryhmään.

Mercedeksellä DAS-järjestelmän tuoma etu tulee autoon, joka on viime vuosina ollut sarjassa ylivertainen. Edellisen kerran muun tallin kuljettaja on voittanut maailmanmestari vuonna 2013, jolloin Red Bullilla ajanut Sebastian Vettel oli ykkönen.

Se, millaisen lisäedun DAS tuo jo ennestään vahvaan autoon, selviää kauden mittaan, kun kilpailuja ja aika-ajoja saadaan ajettua. Itävallan vapaiden harjoitusten toisessa osiossa perjantaina seuraavat jäivät Mercedes-kuljettajista liki puolen sekunnin päähän.

Lauantain aika-ajoista voikin hyvällä syyllä odottaa Mercedeksen hallintaa.

Itävallan gp:n aika-ajot lauantaina alkaen kello 15.55. C More Max näyttää aika-ajot suorana lähetyksenä.