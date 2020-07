Norwichin hyökkääjä Teemu Pukki aloittaa vaihtopenkillä Valioliigan ottelun Brightonia vastaan. Norwichin kärkipelaajana aloittaa Pukin sijaan sveitsiläinen Josip Drmić.

Norwich kaipaa kipeästi pisteitä on sarjataulukossa viimeisenä ja ero säilymiseen on jo seitsemän pistettä, kun kierroksia on jäljellä enää kuusi, eli tarjolla on maksimissaan 18 pistettä.

Pukki on tehnyt tällä kaudella yksitoista maalia, mutta koronavirustauon jälkeen hän ei ole onnistunut kertaakaan. Pelitilannemaalin Pukki on tehnyt viimeksi joulukuussa.

Norwichin ja Brightonin ottelu alkaa kello 14.30. Lauantaina Valioliigassa pelataan viisi ottelua.