Baseballin pohjoisamerikkalaisessa MLB-liigassa pelaava Cleveland Indians pohtii seuran nimen vaihtamista. Indians tiedotti asiasta varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa verkkosivuillaan.

”Olemme sitoutuneet vaikuttamaan myönteisesti yhteisössämme. Velvollisuutemme on edistää tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta”, Indians ilmoitti tiedotteessaan.

”Olemme sitoutuneet keskustelemaan asiasta yhteisössämme eri sidosryhmien kanssa ja selvitämme, mikä on paras tapa edetä tässä asiassa.”

Indians on jo toinen Pohjois-Amerikan neljässä suuressa ammattilaisliigassa pelaava joukkue, joka pohtii parhaillaan nimensä vaihtamista. Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigaa pelaava Washington Redskins ilmoitti perjantaina arvioivansa uudelleen seuran rasistista nimeä.

Redskins, suomeksi punanahkat, on saanut kritiikkiä nimestään. Myös seuran intiaanilogon on mielletty loukkaavan Amerikan alkuperäisväestöä.

Tuorein keskustelu Redskins-nimestä käynnistyi, kun joukko sijoitusyhtiöitä vaati jättifirmoja lopettamaan sponsoriyhteistyön seuran kanssa.

Indiansin nimestä ja logosta on keskusteltu Redskinsin tapaan aiemminkin.

Seura luopui rasistiseksi koetusta Chief Wahoo -intiaanilogosta lopullisesti ennen kauden 2019 alkua, kun MLB-liiga ilmoitti, ettei logo ole enää tarkoituksenmukainen.

Virnistävä punakasvoinen intiaanipäällikkö toimi Indiansin logona vuodesta 1947 lähtien. Nykyisin seuran logona on pelkkä C-kirjain, jonka Indians nosti päälogokseen jo vuonna 2014.

Myös Indiansista käytetyt lempinimet, The Tribe eli heimo ja The Wahoos vanhaan logoon viitaten, on koettu alkuperäiskansoja loukkaaviksi.